У Житомирі чоловік кинув гранату в натовп: є поранені (фото)

Наслідки вибуху / © zt.npu.gov.ua

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У Житомирі чоловік кинув гранату в натовп біля супермаркету, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

За інформацією поліції, вибух стався 30 травня близько 23:30 поблизу супермаркету на проспекті Миру. Внаслідок інциденту травмовано шестеро людей — усі місцеві жителі віком від 22 до 42 років. Постраждалих було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

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За попередньою інформацією правоохоронців, невідомий чоловік кинув вибуховий пристрій у групу людей, після чого зник з місця події. Правоохоронці кваліфікують інцидент як замах на вбивство.

На місце одразу прибули керівництво Головного управління Нацполіції області, слідчо-оперативні групи Житомирського райуправління поліції №1, оперативники карного розшуку, криміналісти, вибухотехніки, працівники Управління стратегічних розслідувань та співробітники УСБУ в області.

Слідчі ГУНП в Житомирській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України — замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що працівника моргу на Житомирщині, який викрав обручку з тіла загиблого військовослужбовця, засудили до 5 років ув’язнення.

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