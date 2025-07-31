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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Житомирі чоловік напав на 17-річну дівчину і вкусив її за обличчя

На вулиці Вітрука в Житомирі 25-річний чоловік з ментальними розладами напав на підлітка. Дівчину госпіталізували, відкрито кримінальне провадження.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Поліція України

Поліція України / © Національна поліція України

У Житомирі 25-річний чоловік напав на 17-річну дівчину та вкусив її за обличчя.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

Інцидент стався 30 липня близько 22:00 на вулиці Вітрука. На місце прибули поліцейські слідчо-оперативної групи Житомирського районного управління поліції №2.

За попередніми даними, чоловік спочатку штовхнув дівчину, а потім вкусив її за обличчя. Нападника затримали перехожі до прибуття поліції.

Постраждалій викликали швидку допомогу. Її госпіталізували до хірургічного відділення обласної дитячої лікарні.

Правоохоронці встановили, що нападник — 25-річний місцевий житель. За наявною інформацією, він має ментальні розлади. Його ушпиталили до психіатричної лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). У межах розслідування призначено експертизи та триває з’ясування обставин події.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що у середу, 30 липня, в одному із супермаркетів на вулиці Мазепи в Івано-Франківську чоловік умисно завдав собі тілесне ушкодження, ймовірно, намагаючись вчинити самогубство.

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