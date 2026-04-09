- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 605
- Час на прочитання
- 2 хв
У Житомирі чоловік вигадав, як заправити авто на 60 літрів дизелю і не платити
У Житомирі автомеханік на Hyundai Tucson заправився на 60 літрів дизелю і втік, не заплативши. Суд призначив йому величезний штраф.
У Житомирі на 34 тисячі гривень оштрафували чоловіка, який заправився на 60 літрів дизелю і втік із заправки.
Про це йдеться у вироку Корольовського районного суду м. Житомира.
Чоловік заправив автомобіль та не заплатив
Подія сталася 27 лютого 2026 року на заправці «WOG» у Житомирі. Близько опівдня на АЗС заїхав автомобіль Hyundai Tucson. Його власник, який працює автомеханіком на одному з СТО, замовив повний бак — 60 літрів дизельного пального на суму 3959 гривень.
Коли бак був повний, чоловік вдався до хитрощів. Він дістав телефон та почав імітувати розмову, створюючи вигляд, що ось-ось піде до каси розраховуватися. Проте, щойно працівники відволіклися, «клієнт» швидко стрибнув за кермо і натиснув на газ.
Поліція швидко встановила особу втікача. Оскільки чоловік раніше не мав проблем із законом, а сума збитків дозволяла кваліфікувати справу як кримінальний проступок, розгляд відбувався за спрощеною процедурою.
Сам автомеханік свою провину визнав повністю. Він пояснив, що умисел виник раптово, а на такий крок його штовхнули «корисливі мотиви». У письмових заявах для суду чоловік зазначив, що щиро кається.
Вирок суду
Суддя врахував, що підсудний має постійну роботу, раніше не судимий і не перебуває на обліку в психіатра чи нарколога. Щире каяття допомогло уникнути обмеження волі, проте фінансове покарання виявилося суворим.
Рішення суду:
Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Його оштрафували на 34 000 гривень.