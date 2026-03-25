У Житомирі двоє дітей втекли з дитсадка: чим все завершилося

У Житомирі вихователі загубили двох дітей під час прогулянки

Реклама

У Житомирі під час денної прогулянки з дитсадка зникли двоє дівчаток віком 5 і 6 років.

Чим завершилася історія і як вдалося уникнути трагедії, розповіли у поліції Житомирської області у коментарі ТСН.ua.

Інцидент стався 18 березня. До поліції надійшло повідомлення від завідувачки дитсадка щодо зникнення двох дітей, дівчаток 5 і 6 років. За її словами, вихователька виявила відсутність дітей під час прогулянки. З’ясовано, що спочатку персонал намагався розшукати дівчаток самостійно, коли ж пошуки не принесли результату, повідомили поліцейських.

Реклама

«На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції №1. До пошуків дівчаток, окрім персоналу та батьків, долучилися всі патрулі, які працювали у місті, ювенальні поліцейські та оперативники карного розшуку. На щастя, впродовж години місцезнаходження дітей було встановлене. Батько однієї з дівчат побачив їх у мікрорайоні Корбутівка, коли вони йшли в напрямку виїзду з міста. Дівчатка пояснили, що вирішили завітати в гості до однієї з них», — розповіли у поліції.

Для недопущення подібних випадків у майбутньому, поліцейські провели превентивні бесіди з персоналом та батьками. Про випадок проінформовано міський департамент освіти для вжиття відповідних заходів дисциплінарного характеру.

Директорку і виховательку покарали

Після цього інциденту виховательці та директорці садочка оголосили догану. Про це розповів директор департаменту освіти Житомирської міської ради Валентин Арендарчук, передає «Суспільне Житомир».

«Департамент освіти провів службове розслідування, за результатами якого встановили недбалість та послаблення контролю з боку адміністрації закладу. У зв’язку з цим до дисциплінарної відповідальності притягнули як керівника дитсадка, так і виховательку старшої групи, яку відвідували діти. Також у всіх закладах освіти провели додаткову роботу за результатами цього випадку», — наголосив він.

Реклама

