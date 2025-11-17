У Житомирі хлопець зарізав двох жінок: поліція розкрила деталі

Хлопця світить довічне / © pixabay.com

Реклама

У Житомирі перехожий виявив двох жінок із численними травмами та ножовими пораненнями. За підозрою у подвійному вбивстві затримано 22-річного хлопця.

Про це повідомляє поліція.

«Правоохоронці виявили тіло 39-річної місцевої жительки з множинними пораненнями. Поруч перебувала 35-річна містянка з тілесними ушкодженнями. На жаль, під час надання медичної допомоги жінка померла», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Оперативники кримінальної поліції області та патрульні поліцейські встановили та затримали причетного до злочину 22-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що він завдав жінкам поранень під час конфлікту.

Слідчі розпочали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Тепер зловмисникові загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який вбив військового заради грошей.