У Житомирі пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо на цей час

Повітряна тривога / © tsn.ua

У центральній частині Житомира зафіксовано влучання вдень 24 березня. Через атаку постраждала дитина.

Про це повідомляють місцеві моніторингові канали.

За попередніми даними, вибух пролунав під час повітряної тривоги. Жителів міста закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися інформаційної тиші. У соцмережах місцеві публікують відео, як над містом літають ворожі безпілотники.

Шахед над Житомиром. / © соцмережі

За інформацією голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, стало відомо, що Росія атакувала по центру міста. Відомо, що російські дрони атакували двоповерховий житловий будинок. В прилеглих будівлях вибито вікна.

«Пожежу оперативно локалізували рятувальники. За оперативною інформацією, внаслідок атаки постраждала дівчинка 12 років. Вона доставлена в лікарню, де їй надають необхідну допомогу», — повідомив Віталій Бунечко.

Масована атака на Україну 24 березня — останні новини

Нагадаємо, у Львові 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок у центрі.

В Івано-Франківську вдень 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працює протиповітряна оборона.

Під час російської атаки на Дніпро 24 березня уламок залетів у кабінет у будинку міського голови Бориса Філатова. Він показав наслідки влучання уламка, який пробив вікно та ролети в його кабінеті.

У Вінниці пролунала серія вибухів у вівторок, 24 березня. Вдень звуки вибухів чули у різних районах міста. Також місцеві публікують відео про стовп чорного диму над Вінницею.