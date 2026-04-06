У Житомирі пролунав вибух: що сталося

У Житомирі вибухнула граната у багатоповерховому будинку

У Житомирі у квартирі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух — там здетонувала бойова граната.

Про це передає поліція Житомирської області.

«До поліції надійшло повідомлення про гучний звук у багатоквартирному будинку на вулиці Офіцерській. Попередньо встановлено, що в оселі здетонувала бойова граната. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, а також походження боєприпасу. Попередньо, в квартирі проживав 43-річний житомирянин. Поліцейські встановлюють його місцезнаходження.

