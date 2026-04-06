- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
У Житомирі пролунав вибух: що сталося
У Житомирі в багатоквартирному будинку вибухнула граната.
У Житомирі у квартирі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух — там здетонувала бойова граната.
Про це передає поліція Житомирської області.
«До поліції надійшло повідомлення про гучний звук у багатоквартирному будинку на вулиці Офіцерській. Попередньо встановлено, що в оселі здетонувала бойова граната. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав», — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, а також походження боєприпасу. Попередньо, в квартирі проживав 43-річний житомирянин. Поліцейські встановлюють його місцезнаходження.
Раніше повідомлялося, що у Рівному СЗЧівець ледь не підірвав себе та копів гранатою під час перевірки документів.