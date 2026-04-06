ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

У Житомирі пролунав вибух: що сталося

У Житомирі в багатоквартирному будинку вибухнула граната.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Житомирі вибухнула граната у багатоповерховому будинку / © Національна поліція Житомирської області

У Житомирі у квартирі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух — там здетонувала бойова граната.

Про це передає поліція Житомирської області.

«До поліції надійшло повідомлення про гучний звук у багатоквартирному будинку на вулиці Офіцерській. Попередньо встановлено, що в оселі здетонувала бойова граната. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, а також походження боєприпасу. Попередньо, в квартирі проживав 43-річний житомирянин. Поліцейські встановлюють його місцезнаходження.

Раніше повідомлялося, що у Рівному СЗЧівець ледь не підірвав себе та копів гранатою під час перевірки документів.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie