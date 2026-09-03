У Житомирі розгорілася суперечка через "Вареник FEST": чому містяни проти фестивалю

Вареник

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У Житомирі виникли суперечки через гастрофестиваль «Полісся. Вареник FEST». Захід запланований на 12 вересня. На фестиваль виділили 398 тисяч гривень із міського бюджету.

Про це повідомляє Суспільне Житомир.

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Хто вимагає скасувати фестиваль і куди підуть гроші

Ініціаторка петиції, місцева підприємиця й громадська діячка Оксана Солопчук розповіла Суспільному, що вважає витрачання бюджетних коштів під час війни недоречним.

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За словами авторки ініціативи, спершу вона намагалася напряму переконати міську владу скасувати захід через його недоречність. Проте, не знайшовши відгуку, вона як платниця податків та громадська діячка вирішила винести питання на офіційний портал петицій у надії на підтримку містян.

«Я не проти святкувань. Зрозуміло, місто живе, воно має розвиватися. Я проти використання бюджетних грошей на святкування. І я чітко власну позицію виклала у петиції. У мене є 3 питання. Перше — скасувати проведення фестивалю „Полісся. Вареник FEST“, друге — накласти мораторій на будь-які святкування до закінчення воєнного стану і третє — віднайти можливість переспрямувати ці гроші на більш доцільні питання, а це питання військових», — сказала Оксана Солопчук.

Петицію зареєстрували 1 вересня, і станом на вечір 3 вересня вона вже зібрала 168 голосів із 300 необхідних для розгляду міськрадою.

Позиція міської влади та благодійна мета

Керівниця міського управління культури Ілона Колодій розповіла, що ідея фестивалю з’явилася в лютому після звернення з польського міста Плоцьк про гастрономічні особливості регіону.

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Вона додала, що на подію виділили 398 тисяч гривень — переважно на охорону та виступи філармонії. За словами Ілони Колодій, під час фестивалю збиратимуть донати для ДШВ від продажу вареників, а частину страв передадуть пораненим військовим у шпиталь.

Окрім цього, за закладені кошти закуповують продукти й матеріальні ресурси для приготування страв, хоча точна кількість майбутніх учасників наразі невідома.

«Під час фестивалю ми будемо пропонувати вареники за донат. Немає різниці, чи це буде одна гривня, чи 20 гривень чи 1000 гривень. Вся зібрана сума піде на підтримку ДШВ ЗСУ України. І в цей день вареники ми також передамо у наш військовий госпіталь, а відтак дамо можливість відчути День міста військовим, які перебувають на лікуванні», — зазначила Ілона Колодій.

Що кажуть краєзнавці, активісти та містяни

Ідею також прокоментували інші житомиряни та фахівці для видання. Зокрема, організатор культурних заходів Ігор Шурпан підтримав петицію, заявивши, що вареник не має стосунку до історії міста, а страва є обрядовою і більше пасує до Масниці чи Колодія.

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Натомість історик і краєзнавець Геннадій Махорін виступив на підтримку фестивалю, назвавши його корисною ідеєю для туристичної привабливості Житомира.

«Добре все те, що працює на популярність та туристичну привабливість Житомира. Я вважаю, що поєднати День міста і цей фестиваль — це нормальна і хороша ідея. Думаю, що якщо вона буде продовжена, і ми не втратимо свою ідентичність, то це буде на користь Житомиру. А відтак вважаю, що ця ідея хороша. Вона варта підтримки», — сказав Геннадій Махорін.

Думки самих житомирян розділилися: одні вважають святкування недоречним під час війни та закликають економити кожну копійку, інші ж переконані, що такі події допомагають людям відволіктися від проблем.

Нагадаємо, у Чернівцях та області масово перевірять якість харчування школярів після скандальних фотографій обідів, які 3 вересня з’явилися в інтернеті.

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