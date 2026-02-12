У Житомирі школярка зарізала свого хлопця через ревнощі: як її покарали

Дівчина відбуватиме термін / © pixabay.com

У Житомирі школярка, яка вбила хлопця через ревнощі, вислухала вирок. Тепер вона проведе за ґратами 6 років.

Про це пише «Житомир-Онлайн».

Богунський районний суд Житомира поставив у цій історії юридичну крапку, винісши вирок неповнолітній дівчині — учениці 10-го класу одного з місцевих ліцеїв. Її визнали винною у вмисному вбивстві коханого через банальні ревнощі.

Суд врахував щире каяття дівчини та її вік, але тяжкість злочину переважила. Вердикт — 6 років позбавлення волі. Також засуджена (а фактично її родина) має сплатити матері вбитого 845 815 гривень майнової та моральної шкоди.

Що відомо про жорстоке вбивство

Дівчина вирішила помститися хлопцю, з яким зустрічалася близько чотирьох місяців. Вона запросила юнака до помешкання, де раніше жила, але перед цим підготувалася — запхала кухонний ніж у щілину між дверним полотном та коробкою кімнатних дверей.

Пара вживала алкоголь. У якийсь момент, коли обидва відпочивали на ліжку, дівчина дістала ніж, поклала його поруч із собою, а згодом завдала удару. Після скоєного вона сама зателефонувала до поліції та співмешканцю своєї матері, зізнавшись у вбивстві.

Мати обвинуваченої розповіла, що донька була «проблемною»: тікала з дому, періодично лікувалася у психіатричній лікарні, але це не давало результату. Коли донька зателефонувала і сказала, що вбила людину, мати навіть не поїхала на місце події — жінка була нетвереза.

Соціальні служби підтвердили: родина стояла на обліку, на матір складали протоколи за невиконання батьківських обов’язків, але дитину з сім’ї не вилучали.

Мати загиблого хлопця у суді розповіла, що була проти цих стосунків. Дівчина їй не подобалася, вона навіть дзвонила її вітчиму з проханням вплинути на підлітка та розлучити пару. Син не послухав. У суді жінка наполягала на суворому покаранні.

Нагадаємо, неповнолітня учениця однієї з гімназій Коростенського району засуджена на 13 років позбавлення волі за особливо жорстоке вбивство однокласника. Суд також присудив їй сплатити один мільйон гривень заподіяної моральної шкоди.