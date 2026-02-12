ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2075
Час на прочитання
2 хв

У Житомирі школярка зарізала свого хлопця через ревнощі: як її покарали

Житомир сколихнуло жорстоке вбивство, яке скоїла дівчина. Напередодні суд виніс вирок у справі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дівчина відбуватиме термін

Дівчина відбуватиме термін / © pixabay.com

У Житомирі школярка, яка вбила хлопця через ревнощі, вислухала вирок. Тепер вона проведе за ґратами 6 років.

Про це пише «Житомир-Онлайн».

Богунський районний суд Житомира поставив у цій історії юридичну крапку, винісши вирок неповнолітній дівчині — учениці 10-го класу одного з місцевих ліцеїв. Її визнали винною у вмисному вбивстві коханого через банальні ревнощі.

Суд врахував щире каяття дівчини та її вік, але тяжкість злочину переважила. Вердикт — 6 років позбавлення волі. Також засуджена (а фактично її родина) має сплатити матері вбитого 845 815 гривень майнової та моральної шкоди.

Що відомо про жорстоке вбивство

Дівчина вирішила помститися хлопцю, з яким зустрічалася близько чотирьох місяців. Вона запросила юнака до помешкання, де раніше жила, але перед цим підготувалася — запхала кухонний ніж у щілину між дверним полотном та коробкою кімнатних дверей.

Пара вживала алкоголь. У якийсь момент, коли обидва відпочивали на ліжку, дівчина дістала ніж, поклала його поруч із собою, а згодом завдала удару. Після скоєного вона сама зателефонувала до поліції та співмешканцю своєї матері, зізнавшись у вбивстві.

Мати обвинуваченої розповіла, що донька була «проблемною»: тікала з дому, періодично лікувалася у психіатричній лікарні, але це не давало результату. Коли донька зателефонувала і сказала, що вбила людину, мати навіть не поїхала на місце події — жінка була нетвереза.

Соціальні служби підтвердили: родина стояла на обліку, на матір складали протоколи за невиконання батьківських обов’язків, але дитину з сім’ї не вилучали.

Мати загиблого хлопця у суді розповіла, що була проти цих стосунків. Дівчина їй не подобалася, вона навіть дзвонила її вітчиму з проханням вплинути на підлітка та розлучити пару. Син не послухав. У суді жінка наполягала на суворому покаранні.

Нагадаємо, неповнолітня учениця однієї з гімназій Коростенського району засуджена на 13 років позбавлення волі за особливо жорстоке вбивство однокласника. Суд також присудив їй сплатити один мільйон гривень заподіяної моральної шкоди.

Дата публікації
Кількість переглядів
2075
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie