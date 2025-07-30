У Житомирі з’явилося "море": у Мережі вірусяться відео з негодою у місті

Блогери показали, як Житомир накрило негодою (фото: Сохацький Артем) / © із соцмереж

Реклама

Житомир захлеснули потужні зливи, перетворивши вулиці та дороги на справжні річки. Місцеві комунальні служби докладають усіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію, поки деякі містяни навіть знаходять розвагу в незвичайних «водних атракціонах».

Про це повідомляє Житомирська міська рада.

За даними метеорологічних сервісів, лише за дві доби в Житомирі випало 89 міліметрів опадів. Це становить 112% від місячної норми. Така аномальна кількість опадів призвела до значних підтоплень вулиць, доріг та тротуарів по всьому місту.

Реклама

«Протягом дня у посиленому режимі працюють чотири аварійні бригади КП „Експлуатація штучних споруд“. Їхнє завдання — відновити проїзд на найбільш критичних ділянках, прочистити зливоприймачі та забезпечити відведення води», — пишуть у міській раді.

Незважаючи на всі зусилля, існуюча зливова система Житомира технічно не може впоратися з такою величезною кількістю води. Проте комунальники запевняють, що роблять все можливе, аби якнайшвидше нормалізувати ситуацію в місті.

Та попри це місцеві навпаки жартують у Мережі та намагаються «насолодитися» новим «морем» цього літа.

У такому «морі» плавали навіть діти. Вони вийшли на вулицю з надувними колами та гралися з піною для води.

Реклама

Нагадаємо, страшна негода накрила Україну. Жителі Львова стали свідками цікавої «новинки» у громадському транспорті. Річ у тім, що після зливи в одному з автобусів вода затрималася між склом, утворивши імпровізований «акваріум».

У Києві теж пройшла злива. Через це деякі вулиці підтопило. Комунальники працюють на місцях.