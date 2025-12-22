У Житомирській області оголошували радіаційну тривогу

Радіаційна тривога / © Архів

Реклама

У Житомирській області в ніч проти 22 грудня було зафіксовано оголошення радіаційної тривоги. Відповідне повідомлення з’явилося в системі оповіщення для Житомирського району близько 00:54.

Причини оголошення радіаційної небезпеки офіційно не пояснювалися. Інформації про підвищення радіаційного фону, надзвичайні події чи загрозу для населення станом на цей час не надходило.

Влада та профільні служби ситуацію публічно не коментували.

Реклама

До слова, волонтери поблизу Чорнобильської зони відчуження зафіксували собак із шерстю незвичного синього відтінку, хоча тварини видається активними та здоровими. Експерти кажуть, що «нічого дивного» у цьому немає. Ймовірна причина — контакт із промисловими залишками, наприклад, мідним купоросом або реагентами з покинутих біотуалетів.