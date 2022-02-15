"#UAразом": головні українські телеканали 16 лютого проведуть спільний телемарафон

На всіх адмінбудівлях країни завтра вивісять синьо-жовтий прапор, а о 10:00 виконають гімн України.

Телемарафон національної єдності покажуть головні українські телеканали завтра, 16 лютого. Вранці - від 8:00 до 10:00 та ввечері - від 19:00 до 22:00, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Про це розповіли в ефірі ТСН.16:45 15 лютого.

Зазначається, що це один із заходів до Дня єднання - свята, яке напередодні запровадив президент Зеленський. В телеефірах представники влади та лідери думок обговорюватимуть поточну ситуацію на кордонах України та всередині держави.

Крім того, на всіх адмінбудівлях країни завтра вивісять синьо-жовтий прапор, а о 10:00 виконають гімн України. У школах проведуть уроки національної єдності. А всіх українців влада закликає вивішувати дописи в соцмережах із хештегом "#UAразом". Українські дипустанови за кордоном мають підсвітити синім та жовтим кольорами.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли з посиланням на західну розвідку, що саме 16 лютого можливе вторгнення Росії.

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