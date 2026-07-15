УБД без посвідчення: як відновити документ і куди звертатися

Посвідчення УБД

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В Україні статус учасника бойових дій (УБД) нині можуть надати автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни або за особистою заявою. Однак на практиці військові нерідко стикаються із затримками, відмовами у видачі необхідних документів або їх втратою.

Про це розповідає “Судово-юридична газета”.

Як отримати статус УБД

Основним механізмом є автоматичне оформлення. Командир військової частини подає рапорт, після чого уповноважена особа повинна внести дані до Єдиного державного реєстру ветеранів війни протягом п’яти днів від початку виконання бойового завдання.

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Якщо цього не сталося, військовослужбовець може самостійно звернутися до відповідної комісії при Міноборони, МВС, СБУ чи іншому уповноваженому органі або подати заяву через портал «Дія». Комісія має ухвалити рішення протягом 30 календарних днів.

Якщо військова частина не реагує

Однією з головних причин відмов є відсутність довідки про безпосередню участь у бойових діях (Додаток 6). Якщо військова частина не оформлює або не видає її, рекомендується:

подати письмову заяву до військової частини;

звернутися з адвокатським запитом для витребування бойових наказів, журналів бойових дій та інших документів;

направити скаргу до вищого командування, Міністерства оборони, Військової служби правопорядку або Галузевого державного архіву Міноборони;

у разі бездіяльності командування звернутися до адміністративного суду.

Верховний Суд наголошує, що державні органи не можуть залишати такі звернення без розгляду, а за необхідності повинні пересилати їх за належністю.

Які документи можуть підтвердити участь у бойових діях

Якщо частину документів втрачено, варто зібрати будь-які докази, що підтверджують виконання бойових завдань, зокрема:

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записи у військовому квитку;

копії бойових наказів, рапортів і журналів бойових дій;

медичні документи про поранення чи контузію;

матеріали службових розслідувань;

посвідчення про відрядження;

фото- та відеоматеріали із місця виконання завдань.

Такі документи можуть використовуватися під час розгляду справи комісією або в суді.

Як відновити посвідчення УБД

Якщо статус УБД уже присвоєно, але посвідчення втрачено, повторно проходити процедуру не потрібно.

Діючі військовослужбовці подають рапорт командиру військової частини, а звільнені зі служби — заяву до ТЦК та СП.

Для отримання дубліката зазвичай необхідні:

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заява або рапорт;

копія паспорта;

копія РНОКПП;

дві фотокартки 3×4 см;

за наявності — копія втраченого посвідчення або інші документи, що підтверджують присвоєння статусу.

Чинні правила більше не вимагають публікувати оголошення про втрату посвідчення чи отримувати довідку поліції.

Юристи наголошують: найбільше проблем із оформленням статусу УБД виникає не через відсутність права на нього, а через втрату документів, несвоєчасне внесення даних до реєстру або бездіяльність військової частини. У таких випадках рекомендують збирати всі можливі докази участі в бойових діях та, за потреби, захищати свої права через суд.

Раніше ми писали, що в Україні учасників бойових дій можуть позбавити статусу УБД, а також і державних пільг та соціальних гарантій. Закон передбачає кілька підстав для такого рішення, які залишаються актуальними і у травні 2026 року.

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