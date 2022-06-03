Uber запускає новий сервіс: деякі клієнти зможуть їздити безкоштовно

Компанія Uber від 3 червня 2022 року запустила новий сервіс. Деякі клієнти зможуть отримати безкоштовний проїзд. Хто саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В п'ятницю, 3 червня 2022 року, компанія Uber запустила сервіс для тих, кому потрібно дістатися до польського кордону чи від нього до Львова. В пресслужбі компанії розповіли, як саме буде діяти нова послуга і які її особливості.

Що потрібно знати про нову послугу

Тепер у Львові доступний сервіс Uber Aid Shuttle. Тобто клієнти, яким потрібно доїхати до польського кордону або повернутися від кордону до Львова, можуть зробити це абсолютно безкоштовно.

Основні умови сервісу такі:

безкоштовний проїзд доступний за маршрутом Львів - Шегині - Львів;

можна забронювати до чотирьох місць в автобусі, використовуючи застосунок Uber у Львові;

місце відправлення - Львівський приміський вокзал.

В компанії наголосили, що послуга - тимчасова. Її було створено для того, щоб перекрити транспортні потреби від міста Львів до польського кордону в Шегині. Також цим сервісом компанія Uber допоможе місцевим громадянам під час дефіциту пального.

Івона Крук, представниця компанії Uber, підсумувала: "Це тимчасове рішення, яке допоможе людям легше пережити наявну паливну кризу та комфортно повернутися до України".