Убили і намагалися спалити будинок: у Волинській області чоловік і жінка порізали приятеля, щоб забрати його цінні речі

Підозрюваних у скоєнні злочину затримали. Їх очікує суд.
У Волинській області правоохоронці затримали чоловіка та його спільницю, які вбили приятеля, після чого, замітаючи сліди, намагалися спалити його будинок.
Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Національної поліції.
Як стало відомо, подія трапилася під час спільного відпочинку на дачному масиві "Промінь". 38-річний чоловік та його 43-річна спільниця вирішили збагатитися за рахунок свого приятеля, в результаті чого завдали йому кілька ножових поранень.
Згодом, щоб приховати сліди злочину, спільники намагалися спалити будинок. Однак зробити це у них не вийшло. Тому вони вкрали цінні речі потерпілого та його автомобіль Volkswagen Passat.
“Працівники карного розшуку Волинської області у повній взаємодії з колегами оперативно встановили місцезнаходження поганців та затримали їх “по гарячих слідах” на викраденому транспортному засобі. Наразі вирішується питання обрання затриманим мір запобіжних заходів”, — підкреслили в Департаменті.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в розповсюдженні дитячої порнографії.