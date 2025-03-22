Убита російським дроном у Запоріжжі 17-річна Уляна була відомою в місті байкеркою (фото)

Загибла дівчина була відомою в колі місцевих байкерів під прізвиськом "Бантик".

Внаслідок удару російських дронів увечері 21 березня у Запоріжжі загинули троє членів однієї сім’ї — подружжя 38-річної Ольги та 41-річного Романа Маленків та їхня 17-річна донька Уляна-Христина, яка була відомою в місті байкеркою на прізвисько "Бантик".

Про захоплення мотоциклами загиблої дівчини написали у місцеві групі у Facebook "Запоріжжя мотоциклетне".

"Загинула після вчорашнього прильоту наша мотосестра з батьком. І мати померла зранку. Наша наймолодша байкерша, Бантик", - йдеться у дописі.

Друзі Уляни пишуть, що росіяни та їх "шахеди зруйнували життя дівчини, у якої було купа мрій, надій та жаги в очах жити".

Загибла у Запоріжжі 17-річна Уляна була байкеркою на прізвисько Бантик / Фото: Група у Facebook "Запоріжжя мотоциклетне"

"Бантик, спочивай з миром!!! Вічного сезону тобі, наша наймолодша та дуже класна мотосестра!!!" - попрощалися із загиблою друзі.

Про загибель батьків та молодшої сестри повідомила в соцмережі Instagram старша донька подружжя Маленків Вікторія, опублікувавши фото із сімейного альбому.

Сім'я Маленків Фото^ Instagram ff.frutti

Нагадаємо, увечері 21 березня Запоріжжя атакували 12 ворожих ударних безпілотників. Внаслідок удару загинули троє членів однієї сім'ї.

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