Убита російським дроном у Запоріжжі 17-річна Уляна була відомою в місті байкеркою (фото)

Загибла дівчина була відомою в колі місцевих байкерів під прізвиськом "Бантик".
Внаслідок удару російських дронів увечері 21 березня у Запоріжжі загинули троє членів однієї сім’ї — подружжя 38-річної Ольги та 41-річного Романа Маленків та їхня 17-річна донька Уляна-Христина, яка була відомою в місті байкеркою на прізвисько "Бантик".
Про захоплення мотоциклами загиблої дівчини написали у місцеві групі у Facebook "Запоріжжя мотоциклетне".
"Загинула після вчорашнього прильоту наша мотосестра з батьком. І мати померла зранку. Наша наймолодша байкерша, Бантик", - йдеться у дописі.
Друзі Уляни пишуть, що росіяни та їх "шахеди зруйнували життя дівчини, у якої було купа мрій, надій та жаги в очах жити".
"Бантик, спочивай з миром!!! Вічного сезону тобі, наша наймолодша та дуже класна мотосестра!!!" - попрощалися із загиблою друзі.
Про загибель батьків та молодшої сестри повідомила в соцмережі Instagram старша донька подружжя Маленків Вікторія, опублікувавши фото із сімейного альбому.
Нагадаємо, увечері 21 березня Запоріжжя атакували 12 ворожих ударних безпілотників. Внаслідок удару загинули троє членів однієї сім'ї.
Читайте також: