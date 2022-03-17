"Убитий генерал-майор РФ Мітяєв пішов показати своїм прикладом, як треба воювати" - Арестович

На Маріуполь ворог запускає солдатів малими групами, і вони майже всі знищуються.

Олексій Арестович повідомив, що з перехоплених розмов російських окупантів, відомо, що на Маріуполь ворог запускає солдатів малими групами, і вони майже всі знищуються.

Про це радник голови Офісу президента розповів у інтерв'ю НВ.

"Вони дивні люди. Малі групи можна виправдати тим, що вони бояться, що ми наводитимемо артилерію. В принципі це розумно, але малі групи стають вразливими, втім, як і великі для оборони. Якщо вбивають генерал-майора елітної 150-ої дивізії Олега Мітяєва – експериментальна дивізія з двома танковими полками, добре навченими, – то це показник", - сказав Арестович.

Він також зазначив, що Мітяєв уславився дуже жорстоким поводженням з місцевим населенням без розбору.

Проте російський Генштаб все одно спрямовує вище керівництво у бій, наче б то для прикладу російським військовим, однак така тактика не спрацьовує.

"Чому, власне, Мітяєв і опинився на першій лінії фронту? Він, швидше за все, пішов показати своїм прикладом, як треба воювати. Тому що його солдати відмовлялися вступати у бій. Зазвичай генерал виявляється убитим у ближньому бою лише тоді, коли він прибув особисто керувати на місці", - вважає Арестович.

Нагадаємо, Арестович заявив, що російські військові здатні вести бойові дії лише протягом найближчих 10-14 днів.

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