Убив 11-місячного сина на очах у 2-річного: у Чернігові винесли вирок батькові-душогубу

Чоловік вбив хлопчика з особливою жорстокістю.

У Чернігові суд виніс вирок 36-річному чоловікові, який вбив свого маленького сина з особливою жорстокістю. Його засудили до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернігівської області.

У Чернігові за апеляцією прокуратури батька-вбивцю 11-місячного сина засуджено до довічного позбавлення волі.

"Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляцію ювенального прокурора та, скасувавши в частині призначеного покарання рішення суду першої інстанції, засудив до довічного позбавлення волі 36-річного мешканця Чернігова за вбивство з особливою жорстокістю свого 11-місячного сина та зберігання наркотиків (п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Судом встановлено, що 22 червня 2019 року обвинувачений, який перебував у своїй квартирі у стані алкогольного сп'яніння, на очах у 2-річного сина з особливою жорстокістю завдав іншому своєму 11-місячному малюку декілька десятків ударів по голові, в груди та в живіт. Потім він закрив дитині рот і ніс і тим самим задушив.

Суд першої інстанції призначив чоловікові покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Прокурори з таким вироком суду не погодилися і подали апеляційну скаргу про призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Чернігівський апеляційний суд визнав скаргу обґрунтованою і задовільнив її.

Нагадаємо, що у Полтаві суд виніс вирок чоловікові, який до смерті побив свого 6-місячного сина. Батько піврічного хлопчика проведе за ґратами 13 років.

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