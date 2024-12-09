Убив двох бійців ЗСУ і спалив пікап: український військовий перейшов на бік ворога

Мешканець Київщини перейшов на бік ворога і похвалився пропагандистам, що уже вбив двох українських бійців.

СБУ повідомила про підозру зраднику, який під добровільно здався в полон, перейшов на бік росіян і зараз воює проти України на Покровському напрямку.

Про це передає пресслужба СБУ в Донецькій та Луганській областях,

33-річний колишній стрілець однієї з десантно-штурмових бригад під час боїв неподалік Торського на Донеччині добровільно здався в полон.

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У 2023 році він вступив до так званого "загону імені Максима Кривоноса". За інформацією СБУ, цей ворожий підрозділ був сформований для ведення підривної діяльності проти України і комплектується військовополоненими та правоохоронцями, які перейшли на бік ворога. Наразі угруповання воює на Покровському напрямку.

В інтерв’ю пропагандистам зрадник розповів, що вбив двох українських військовослужбовців та спалив пікап.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що військовий СБУ відмовився виконати наказ керівництва та перейшов на бік Росії.

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