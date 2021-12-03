Убив маму і сестричку та вкинув у колодязь: на Буковині суд дав довічне ув'язнення 22-річному хлопцеві

Убив маму і сестричку та вкинув у колодязь: на Буковині суд дав довічне ув'язнення 22-річному хлопцеві

Хлопець повернувся з інтернату додому і жорстоко вбив матір та 8-річну сестру.

Верховний суд поставив крапку у резонансному вбивстві на Буковині матері та її 8-річної дочки, яке скоїв її 22-річний син. Решту свого життя хлопець проведе за ґратами.

Про трагедію, яка сталася у родині, розповідає OBOZREVATEL.

20 ножових поранень на тілі матері і 10 на тілі 8-річної сестрички

Вбита жінка, Наталія Гушувата, з родиною жила у місті Кіцмань Чернівецької області. Її перший чоловік загадково загинув - його тіло знайшли біля залізничної колії, а обставини смерті невідомі і дотепер. В той час син Сергій був ще маленьким.

Хлопчик відставав у розвитку, тож спершу навчався в Кіцманському навчально-виховному комплексі, але потім мати перевела його до спеціалізованого інтернату.

Наталія Гушувата працювала акушеркою в пологовому відділенні Кіцманської центральної районної лікарні, але змушена була звільнитися, бо мала маленьку доньку Анну-Марію і не мала можливості залишатися на нічних змінах. До того ж у Наталії з'явився чоловік, тому вона почувалася фінансово впевненішою. Проте спільне життя у пари не склалося і вони розійшлися.

Незадовго до загибелі жінка перевела доньку до навчального закладу у сусідньому районі, бо, за словами сусідів, знайшла там роботу і могла возити дитину туди.

Анна-Марія перестала з'являтися в школі 25 вересня 2019 року. За словами вчителів, вони телефонували матері, але та трубку не брала. До поліції ніхто не звернувся.

За кілька днів на сполох забили родичі Наталі, з якими вона перестала виходити на зв'язок. Вони звернулися до поліції.

Тіла матері та доньки правоохоронці виявили у колодязі.

Наталія та Анна-Марія були у верхньому одязі, а дівчинка загорнута в целофан – як мумія. На тілі жінки виявили 20 ножових поранень, на тілі дитини – 10.

У будинку, де жила жінка з донькою, правоохоронці знайшли записку з текстом "Час нам прощатися. Вибачте за все, що було". Згодом з'ясувалося, що її написав син Наталі – Сергій.

Поліція Чернівецької області оголосила тоді ще 20-річного хлопця у розшук. Через п'ять днів його затримали на київському вокзалі.

Ретельно планував убивство

За словами сусідів, син із матір'ю сварилися, загалом через гроші.

"У Наталії було непросте життя, але вона раз у раз дорікала Сергію, що він "нічого не може". Плюс до всього, хотіла, щоб виплати з інвалідності (а це близько трьох тисяч гривень) хлопець віддавав їй – до повноліття сина саме вона розпоряджалася грошима. Однак син, який подорослішав, був не згоден із цим", – пояснили сусіди.

Односельці не розуміють, як так сталося, що Сергій убив матір і сестричку. Вони говорять, що жінка дуже любила своїх дітей і дбала про них. Коли Сергій був у інтернаті, вони постійно їздили разом погуляти і провести час.

"Сергій так зворушливо дбав про сестричку, тому ми довго не могли повірити, що вбивця саме він", – поділилися сусіди.

Кіцманський районний суд Чернівецької області наприкінці грудня 2020 року за участю присяжних розглянув кримінальне провадження за обвинуваченням Сергія Гушуватого у подвійному вбивстві. Його засудили до довічного ув'язнення.

Сергій та його захисник вважали покарання надто суваорим, тож подали апеляцію, але у березні 2021 року Апеляційний суд Чернівецької області залишив рішення суду першої інстанції чинним. Сергій подав касаційну скаргу до Верховного суду, але суд також суд також не побачив причин менш суворого покарання вбивці. На максимальному терміні наполягав навіть дідусь Сергія, який втратив доньку та внучку.

Під час судового процесу наголошувалося, що Сергій скоїв вбивство не у стані афекту, а заздалегідь його планував. Ніж хлопець приніс із собою. Спочатку вбив маму, а потім уже й сестричку, яка виявилася свідком убивства. Потім переніс тіла в колодязь – щоб сховати, і підчистив місце злочину.

До кінця життя Сергій Гушуватий перебуватиме у в'язниці.

Нагадаємо, що Харківській області Вовчанський райсуд закінчив розгляд резонансної справи про вбивство 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові. Підліток, який скоїв злочин проведе найближчі 3 роки у загальноосвітній школі соціальної реабілітації, а родина вбитої дівчинки не отримає моральну компенсацію через те, що не змогла довести бездіяльність державних органів.

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