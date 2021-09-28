Убив викруткою: під Рівним 18-річний хлопець позбавив життя літнього чоловіка, бо не позичив гроші

Убив викруткою: під Рівним 18-річний хлопець позбавив життя літнього чоловіка, бо не позичив гроші

Підліток завдав понад півсотні ударів по тілу пенсіонера.

У Рівненській області Млинівський районний суд виніс вирок 21 -річному хлопцеві, який скоїв вбивство. За скоєне він проведе у в'язниці 11 років свого життя.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Так, злочин стався у грудні 2019 року. 18-річний хлопець разом із матір'ю прийшли до будинку пенсіонера, аби той позичив їм гроші. Господар відмовився, і це розлютило нетверезого парубка.

За допомогою викрутки, яку він знайшов в приміщенні кухні, він завдав не менше 50 колотих ударів в обличчя та шию та не менше 35-40 ударів в грудну клітку та живіт пенсіонера.

Матір хлопця на початку інциденту злякалася і втекла, а зловмисник пішов до сусідів та розповів про скоєне.

Відповідно до вироку Млинівського районного суду обвинуваченого в умисному вбивстві засудили до 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Краматорську жителі багатоповерхівки повідомили в поліцію про трупний запах, що відчувався з однієї з квартир. Поліцейські знайшли там тіло чоловіка. Злочин вчинив знайомий покійного.

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