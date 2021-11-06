Убивати не хотіла: на Рівненщині жінка встромила в серце чоловіка ніж (фото)

Убивати не хотіла: на Рівненщині жінка встромила в серце чоловіка ніж (фото)

Обоє ніде не працювали та зловживали спиртним напоями

У селищі Оржів Рівненського району було виявлено без ознак життя із ножовим пораненням 58-річного місцевого жителя. За підозрою у вбивстві затримано його 45-річну співмешканку.

Про це у суботу, 6 листопада, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Злочин стався напередодні.

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“Того вечора чергова сімейна драма закінчилася трагічно: 45-річна дружина завдала смертельний удар ножем у груди чоловікові. Відповідно до лікарського свідоцтва він помер внаслідок проникаючого ножового колото-різаного поранення грудної клітки із ушкодженням серця”, - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що обоє в подружжі ніде не працювали та зловживали спиртним напоями. Свої дії наразі жінка пояснити не може, але каже, що вбивати не хотіла.

За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК України. За скоєне жінці загрожує реальний термін ув’язнення — від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області жінка убила коханого ножем у серце. Причиною стали ревнощі.

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