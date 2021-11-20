Убивче почуття безкарності: чим закінчилися резонансні ДТП за участю ”мажорів”

На автодорогах вони стають смертельно небезпечними, бо ж у разі ДТП найчастіше не вони стають жертвами, а вирок у суді про реальне позбавлення волі “мажори” за кермом вислуховують нечасто.

Потужні авта, куплені на гроші заможних та впливових родичів, алкоголь і наркотики як неодмінний атрибут безтурботного “мажорного” життя, породжують у цих водіїв почуття власної зверхності, легковажності та вседозволеності. На автодорогах вони стають смертельно небезпечними, бо ж у разі ДТП найчастіше не вони стають жертвами. А з тими, хто постраждав, впевнені “мажори” за кермом, завжди є можливість домовитися, підкупити їх чи, зрештою, залякати.

ТСН.ua нагадує про те, чим завершилися розслідування у резонансних справах упродовж останніх 15 років, які були скоєні в різних регіонах України, та чи отримали винуватці належне покарання, і що відомо про їхню теперішню долю.

Смерть байкерки та амністія за інвалідністю

16 вересня 2008 року в місті Сімферополі в результаті зіткнення мотоцикла Suzuki з автомобілем Bentley загинула на місці ДТП 25-річна мотоциклістка, лідерка місцевого байкерського клубу “Доньки вітру” Ганна Мишуткіна.

Як згодом було встановлено експертизою, розкішний Bentley Continental близько третьої години ночі мчав зі швидкістю понад 170 км/год і врізався у мотоцикл, що їхав вулицею Гагаріна. Від удару Suzuki розлетівся вдрузки, автомобіль продовжив рух далі та протаранив ще два автомобілі - Daewoo та Geely, водії яких потрапили до лікарні з травмами, один з них — в реанімацію. У загиблої мотоциклістки залишилася п’ятирічна дочка.

За кермом Bentley перебував 24-річний Віталій Файнгольд, син депутата Сімферопольської міськради та власника ринку “Світлофор” Йосипа Файнгольда, якого у той час називали одним із найбагатших людей Криму. Батько “мажора” був фігурантом кількох кримінальних справ, які, однак, нічим не закінчилися, - він дотепер продовжує підприємницьку діяльність в окупованому Криму. У Віталія Файнгольда теж тоді вже були проблеми із законом, зокрема, він фігурував у справі про хуліганство у нічному клубі “Два капітани”.

Після скоєного ДТП Віталію Файнгольду було пред'явлено звинувачення за частиною 2 статті 286 КК ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть"), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. У березні 2009 року справа надійшла на розгляд Залізничного районного суду Сімферополя. Під час судового слухання прокурор вимагав для звинуваченого покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

На суді Віталій Файнгольд не став заперечувати своєї вини, хоча його адвокат будував захист на тому, що винними були обидва учасники ДТП — мовляв, байкерка також порушувала правила дорожнього руху. Сторона захисту наполягала на “умовному” покаранні - з іспитовим терміном.

Судовий процес тривав до листопада 2009 року. Перед оголошенням вироку підсудний в останньому слові повідомив, що чоловік загиблої Ганни Мишуткіної отримав повну суму відшкодування, яку було заявлено у цивільному позові — 500 тисяч гривень, і попросив врахувати це при винесені вироку. На суді батько 5-річної Єви, яка залишилася без мами, підтвердив, що не має більше матеріальних претензій до підсудного.

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Вирок суду був надзвичайно м’яким — 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки. З таким вердиктом не погодилися в прокуратурі, вимагаючи суворішого покарання. Апеляційний суд залишив вирок у силі, справа дійшла до Верховного суду, який, зрештою, відправив її на повторний розгляд.

За гратами Віталій Файнгольд так і не опинився. 12 серпня 2011 року той самий Залізничний районний суд Сімферополя звільнив винуватця ДТП від кримінальної відповідальності на підставі Закону України “Про амністію у 2011 році” у зв'язку з наявністю у нього, як свідчили медичні документи, інвалідності 2 групи.

З відкритих джерел відомо, що у 2014 році Віталій Файнгольд одружився, а через два роки в окупованому Сімферополі у нього народився син. Про встановлення його місця народження на окупованій території у 2018 році дружина Віталія звернулася із заявою до районного суду на Дніпропетровщині. Чи проживає винуватець резонансного ДТП разом із сім’єю невідомо.

Після смертельної автотрощі став гонщиком

Уночі 12 січня 2008 року в місті Одесі резонансну ДТП скоїв 19-річний Фелікс Петросян-молодший, син тодішнього заступника голови Одеської обласної ради, лідера Партії пенсіонерів України та власника авторинку “Куяльник” Фелікса Петросяна.

Тієї ночі студент юридичної академії гнав за кермом джипа Toyota Prado вулицею Вільямса в Одесі на великій швидкості, не впорався з керуванням та розбив десяток авто. Найперше він врізався у автомашину таксі - сріблястий Daewoo Lanos, який від удару зім’явся, як бляшанка. 28-річного таксиста з понівеченого авта довелося діставати рятувальникам, він помер через чверть години після аварії.

Після зіткнення обидві автівки продовжували хаотичний рух і трощили припарковані машини, серед яких — Mitsubishi, Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ-2101, Dewoo Sens, BMW, Jac, Audi та Volkswagen.

З місця ДТП Фелікса Петросяна одразу госпіталізували — під час зіткнення спрацювала подушка безпеки і розбила йому лице. Подейкували, що в лікарні його ховають від очей громадськості, а також “чистять” організм від алкоголю чи наркотичних речовин. Хай там як, але пізніше у справі з’явилися результати експертиз, які засвідчували, що у ДТП він потрапив у тверезому стані, хоча спершу правоохоронці говорили, що водій видавався п’яним.

Слідство тривало декілька років. “Справа Петросяна” якийсь час навіть перебувала на особливому контролі тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Зрештою, Приморський районний суд Одеси виніс рішення про відсутність складу злочину в діях водія Toyota Prado - аварію “списали” на технічну несправність його автомобіля. Таку ж позицію підтримав Апеляційний суд Одеської області.

Прокуратура не погодилася з цим вердиктом і оскаржила його у Верховному суді, який 26 квітня 2010 року повернув справу на повторний розгляд. Призначення нових експертиз з приводу аварії нічого не змінило — вони знову були на користь обвинуваченого.

Після того, як за фактом ДТП було порушено кримінальну справу, потерпілі поступово почали відмовлятися від своїх претензій до Петросяна — спершу це зробили власники побитих машин, а потім і родичі таксиста. У справі з’явилася ще одна обставина, яка, за версією слідства, зменшувала вину “мажора” в цьому ДТП — водій Daewoo Lanos не надав перевагу в русі джипу, виїжджаючи з місця парковки на полосу, якою той рухався.

Відомо, що винуватець так і не потрапив до в'язниці. Його батько придбав усім постраждалим нові авто та заплатив компенсацію батькам та сестрі загиблого - 50 тисяч доларів США. До речі, у час, коли Фелікс Петросян-старший довелося робити такі значні виплати, на його ринку “Куяльник” суттєво зросла орендна плата, яка викликала бунт серед продавців. У травні 2010 року батько винуватця ДТП помер через хворобу.

Смертельна автотроща, призвідником якої він став, не відлякала Фелікса Петросяна від керма, ба більше — він захопився автоспортом. Вже у 2011 році фігурант резонансної справи став учасником одного із етапів чемпіонату України з дрифтингу (автоперегонів по трасі з великою кількістю поворотів), який відбувався в його рідній Одесі. Петросян виступав на праворульному Nissan Silvia s13. Через два роки на таких перегонах у Львові гонщик потрапив в аварію, ударившись на повороті об борт траси, але без важких для себе наслідків.

У 2014 році Фелікс Петросян спробував зробити політичну кар’єру як перший заступник голови батькової "Партії пенсіонерів України". Запам’ятався тим, що того року привітав одеситів з Новим роком ще за місяць до свята, розмістивши на вулицях міста сітілайти зі своїм портретом. У 2020 році Фелікс Петросян-молодший знову з’явився у публічному просторі - його обрали віце-президентом Одеської вірменської громади.

Пасинок олігарха та дві безкарні смерті

Вранці 30 травня 2007 року в Києві на бульварі Шевченка сталася ДТП, в результаті якої загинув на місці прапорщик внутрішніх військ, який працював охоронцем посольства Японії – 38-річний Володимир Куликовський. У його ВАЗ 21011, припаркований на узбіччі, на великій швидкості врізався спортивний кабріолет BMW M6, який проїхав на червоне світло.

УНІАН

За кермом автомобіля з відкритим верхом перебував 22-річний Сергій Калиновський, поряд з ним була його дівчина – 25-річна Анастасія Броннікова, з якою він зустрічався вже три роки. У момент ДТП Калиновський і Броннікова їхали з ресторану, в якому провели ніч. Їх супроводжував автомобіль охорони – Mercedes Gelaendewagen, який зупинився на попереджувальний сигнал світлофора.

BMW M6 промчав на швидкості 140-160 км/год, з’їхав з проїжджої частини, зніс два деревця на тротуарі і протаранив припарковане “Жигулі”. Від удару ВАЗ відкинуло на понад 40 метрів, водій який був в автівці загинув миттєво — у нього були зламані шийні хребці. BMW “мажора” злетів у повітря і перекинувся, впавши за 20 метрів від місця зіткнення.

Ні водій кабріолета, ні його пасажирка не були пристебнуті. Вилетівши з машини, Калиновський впав поряд з місцем аварії. Його подруга теж випала і, за одними свідченнями, вдарилася головою до стіни будинку, а за іншими – впала на асфальт неподалік від Калиновського.

Mercedes з охоронцями терміново доставив Калиновського у приватну клініку Біофарматех. Швидку його дівчині викликали таксисти, які були поруч. У реанімаційному відділенні лікарні вона померла через кілька днів після аварії.

Невдовзі Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для підозрюваного – підписку про невиїзд. У той же час мати Калиновського - Марина Фірташ (колишня дружина олігарха Дмитра Фірташа, який перебуває під санкціями РНБО, - ТСН) — наполягала на тому, що її синові потрібна термінова госпіталізація за кордоном.

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Також Марина Фірташ заявила, що її колишній чоловік розірвав з нею шлюб на несправедливих умовах, а тепер, організувавши кампанію проти сина, намагається її шантажувати, використовуючи злощасне ДТП.

14 вересня 2007 року Сергій Калиновський несподівано зник із лікарні. Його оголосили в міжнародний розшук, але знайти не могли аж до вересня 2015 року. За інформацією його друзів, пасинок Фірташа виїхав до Москви, де одружився і в нього народилася дитина. ЗМІ також цитували слова його матері про те, що Сергій має інвалідність.

Оголошений у міжнародний розшук “мажор” знайшовся несподівано - в центрі української столиці. 29 вересня 2015 року близько 3 години ночі в Дарницькому районі Києва поліцейські зупинили його Porshe Cayenne за грубе порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці виявили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння і не мав при собі документів. “Справа мажора Калиновського буде ще одним лакмусовим папірцем, який покаже, чи здатні прокуратура та суд винести законне та обґрунтоване рішення”, - заявив після його затримання тодішній народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

У 2016 році справу про смертельну ДТП призначили для розгляду у Шевченківському районному суді столиці, Сергію Калиновському було призначено як міру запобіжного заходу домашній арешт. Остання ухвала у цій справі, яку вдалося знайти в реєстрі судових рішень, датується березнем 2021 року — в ній ідеться про продовження домашнього арешту та застосування щодо обвинуваченого примусового приводу на судове засідання, оскільки він регулярно ігнорує виклики.

Адвокати Калиновського уже звертали увагу суду на те, що строки, відведені для покарання, спливли. Однак вироку у справі 14-річної давнини досі немає. Наступне засідання у цій справі призначене на 9 грудня 2021 року.

Таран клініки у приступі “хвороби”

Ще одна резонансна ДТП, винуватець якої залишився непокараним, сталася 9 січня 2016 року поблизу станції метро "Лівобережна" у Києві. 21-річний студент Станіслав Толстошеєв на батьківському позашляховику Mercedes в’їхав у стоматологічну клініку. Одна людина, 74-річна Надія Прилуцька, загинула, ще троє - отримали травми.

Facebook/Volodymyr Brrŕŕ

Після аварії ЗМІ називали Толстошеєва "мажор на Mercedes", звертаючи увагу на те, що він є сином бізнесмена з донецької Дружківки Андрія Толстошеєва. У постах в соцмережах він підкреслено демонстрував свою належність до “золотої молоді” з усіма її атрибутами. На опублікованих тоді фото юнак позував у нічному клубі з алкоголем, розсипав гроші, а на запитання про ідеальний подарунок відповідав: "Щедрый дозняк плюс бутылка пива, чтобы сбить сушняк".

Обставини ДТП були дивними - автомобіль Mercedes під керуванням Толстошеєва виїхав на кругове перехрестя на вулиці Сверстюка, де сталася ДТП, в загальному потоці автомобілів зі швидкістю 20-25 км/год. Через кілька секунд його машина уповільнила рух, хоча авта попереду не гальмували, і раптом різко прискорилася, рухаючись по прямій.

У результаті Mercedes в'їхав у фасад будівлі стоматологічної клініки, що розташована на перехресті, але його колеса продовжували крутитися навіть після зіткнення. Свідки і лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце ДТП, заявили, що Толстошеєв перебував у стані, схожому на епілептичний напад.

Через кілька днів після ДТП суд призначив Толстошеєву заставу розміром майже 140 тисяч гривень. Попри заяви батька про "завелику суму", родина її сплатила. Під час обрання запобіжного заходу на суді Святослав Толстошеєв заявив, що нічого не пам’ятає, оскільки “вперше в житті втратив свідомість”. Він переконував суд, що вчинив ДТП ненавмисне.

Захист Толстошеєва наполягав на тому, що у водія стався напад епілепсії, хоча раніше ознак цієї хвороби у водія не було. І сам винуватець аварії, і його адвокати запевняли, що він був тверезим і не перебував під впливом наркотиків. Згодом слідів заборонених для керування транспортом речовин у наданих зразках не виявила жодна експертиза.

Лікарі дійшли висновку, що в момент аварії у Толстошеєва стався "раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного нападу з тоніко-клонічними судомами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобіля".

Під тиском громадськості через рік після ДТП були призначені додаткові експертизи, йшлося навіть про можливість залучення до цієї справи міжнародних експертів. "Висновки повторних експертиз, які надійшли в столичну прокуратуру, підтвердили результати попередніх експертиз про непідсудний стан підозрюваного під час здійснення ним ДТП", - повідомили після закінчення перевірки у столичній прокуратурі.

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Таким чином Толстошеєва визнали неосудним, справу проти нього закрили. У зв'язку з хворобою його водійське посвідчення у січні 2017 року було анульовано.

Тепер важко простежити, як склалася подальша доля винуватця ДТП, із соцмережах зникли усі його сторінки, на яких Станіслав Толстошеєв так красномовно розповідав про своє бурхливе та розгульне життя. За інформацією зі ЗМІ, донька загиблої в аварії, Наталія Кратко, котра заявляла, що не має сил боротись за реальне покарання для “мажора”, померла від онкологічної хвороби у 2018 році.

Реальне покарання — рідкісне для “мажорів”

Вирок у суді про реальне позбавлення волі “мажори” за кермом вислуховують нечасто. Останнім таким резонансним випадком було ДТП в Харкові, яке скоїла 18 жовтня 2017 року 20-річна Олена Зайцева.

УНІАН

За кермом Lexus RX, який мчав на на великій швидкості, прийомна донька харківського бізнесмена Василя Зайцева зіштовхнулася з Volkswagen Touareg під управлінням харків’янина Геннадія Дронова. Після зіткнення її авто вилетіло на тротуар і збило 11 пішоходів – 5 з них загинули на місці. Ще одна жертва, 20-річна Діана Берченко, за кілька днів померла в лікарні. Її сестра, яка лежала в тій же лікарні, вижила.

Згодом родина Зайцевої виплатила частині потерпілих у справі по 50 тисяч гривень компенсації. Дехто з них тоді заявив, що хотів від цих грошей відмовитись, оскільки вони надійшли без їхнього відома.

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Зайцеву швидко взяли під варту без права застави. Іншому учасникові ДТП, Геннадію Дронову, надали статус підозрюваного пізніше, коли з’ясувалося, що правила дорожнього руху порушили обидвоє: Зайцева їхала на червоний сигнал світлофора, Дронов – на жовтий.

Важливим моментом, який з’ясовували на суді, було те, чи керувала Зайцева батьковим автомобілем під дією алкоголю або наркотиків. Врешті наркологиня Олена Федірко, яка оглядала водійку одразу після аварії, а потім на рік зникла з поля доступності ЗМІ та суду, заявила, що в її сечі справді знайшли опіати, однак вони не викликали сп’яніння. Тобто Зайцева скоїла ДТП начебто тверезою.

Водночас стало відомо, що до цієї резонансної ДТП Олена Зайцева чотири рази притягувалася до адмінвідповідальності за перевищення швидкості. Лише у 2017 році їй виписали два штрафи.

За вироком Київського суду міста Олені Зайцевій та іншому учаснику ДТП Геннадію Дронову було призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Обох позбавили права керування транспортним засобом на три роки. На суді Зайцева себе винною визнала і сказала, що більше ніколи не сяде за кермо. Адвокати засуджених намагалися оскаржити рішення в апеляції та касації, але вирок залишився чинним.

Суд також задовольнив низку позовів на стягнення відшкодування моральної та майнової шкоди солідарно з обох підсудних на суму майже 7,5 мільйона гривень.

Однак тепер від винуватців резонансної ДТП на банківський рахунок потерпілих приходять мізерні суми відшкодування. Одна з них, Оксана Євтєєва, яка втратила у ДТП чоловіка та сестру, розповіла ТСН, що розмір щомісячних виплат становить всього кілька десятків гривень.

“Вони працюють у колонії – і приходять на банківський рахунок від їхньої зарплати 50-70 гривень. Це — єдині гроші. Щомісяця. Цього року більше, ніж минулого. Напевно, почали працювати, готуються до того, щоби вийти, умовно-дострокове отримати”, - зауважила потерпіла.

Олена Зайцева відбуває покарання в Покровському виправному центрі №79. Тут розповідають, що вона поводиться зразково. Така поведінка засудженої, дійсно, може свідчити про те, що вона хоче вийти на свободу достроково — після відбуття половини терміну ув’язнення.

Довідка

У разі ДТП для водій одного з транспортних засобів, якого визнали винуватим, може настати кримінальна відповідальність, передбачена ст. 286 КК України. Ця стаття карного кодексу визначає злочином порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, у випадку, якщо такі дії спричинили:

середньої тяжкості тілесне ушкодження потерпілому;

тяжке тілесне ушкодження потерпілому;

смерть потерпілого або кількох потерпілих.

Необхідно відзначити, що для притягнення до кримінальної відповідальності за ДТП не має значення чи є у водія права на управління транспортним засобом, чи він не має таких прав.

Санкцією статті передбачено такі покарання за вчинення ДТП в рамках притягнення до кримінальної відповідальності:

у разі спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесного ушкодження - штраф в розмірі від 3 400 до 8 500 гривень (200 – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), виправні роботи на строк до 2 років, арешт від 1 до 6 місяців, обмеження волі на строк від 1 до 3 років (також в якості додаткового покарання може бути призначено або не призначатися позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);

у разі спричинення тяжкого тілесного ушкодження або смерті потерпілому - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років (також в якості додаткового покарання може бути призначено або не призначатися позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років);

у разі спричинення загибелі кількох осіб: позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з обов’язковим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 1 до 3 років.

Необхідно зазначити, що при призначенні покарання істотне значення має думка потерпілого щодо виду і розміру покарання, який необхідно призначити винуватцю ДТП.