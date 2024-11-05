Убивчий тандем: ЗСУ показали роботу піхоти й операторів БпЛА по окупантах (відео)

Український нацгвардієць вступив у окопний стрілковий бій проти російських штурмовиків. Згодом по них відпрацювали дрони.

Кадри бойової роботи показали воїни 4 БОП "Сила Свободи".

"FPV дрони – не панацея! Не можна покладатись, що пташки з неба завжди зможуть тебе прикрити. Буває по різному і це відео тому підтвердження", – пишуть бійці.

Нагадаємо, станом на ранок 5 листопада 2024-го ЗСУ знищили 701 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1260 військових.

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