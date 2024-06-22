Убивство 10-річної дівчинки на Черкащині: поліція повідомила подробиці (фото, відео)

Поліція оперативно затримала 33-річного чоловіка, якого звинувачують у насильницьких діях, внаслідок яких померла 10-річна мешканка міста Шпола Звенигородського району на Черкащині. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Про зникнення 10-річної дитини в поліцію повідомили батьки дівчинки напередодні, 21 червня. За їхніми словами, вона пішла до магазину і довго не поверталася додому.

Також читайте На Хмельниччині син сокирою зарубав власного батька

"Оперативникам карного розшуку вдалося встановити, що до дівчинки, яка поверталася з магазину додому, підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла. Щоб приховати злочин чоловік намагався сховати тіло вбитої дитини", - йдеться у повідомленні поліції.

За підозрою у вбивстві малолітньої дитини правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція п. 2. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, яку інкримінують затриманому, передбачає максимальну відповідальність — довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, у місті Шпола на Черкащині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яка напередодні не повернулася додому і яку розшукували батьки.

Читайте також: