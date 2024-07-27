Убивство Фаріон: мати підозрюваного розповіла про його ставлення до мовознавиці та української мови

У розмовах з матір'ю В'ячеслав ніколи не згадував про Ірину Фаріон.

Мати 18-річного мешканця Дніпра В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, заявила, що ніколи не зауважувала неприхильного ставлення сина до її діяльності чи політичних поглядів.

Про це Олена Зінченко розповіла під час телефонної розмови виданню “Інформатор”.

За словами матері підозрюваного, особисто їй не були відомі погляди Фаріон, а відео з нею вона вперше подивилася уже після вбивства. Тому зі своїм сином В’ячеславом на цю тему вона не мала розмов.

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“Ми зі Славиком цю тему не чіпали, і він ніколи не згадував про Ірину Фаріон. Я знаю, що до мовного питання в нього нормальне відношення. Тобто тут немає такого мотиву”, - запевнила вона.

Олена Зінченко також розповіла, що її син говорив українською навіть краще за неї, хоча вона працює вчителькою в школі, і часом вказував їй на помилки та виправляв.

“Він навіть сміявся з мене, бо каже: ти вчитель, а робиш помилки. Але я в школі розмовляю українською. Але помічаю, що є якісь слова, що не українські”, - зізналася мати підозрюваного.

Нагадаємо, раніше мати В’ячеслава Зінченка запевняла, що в її сина не було ні мотивів, ні навичок стрільби для вбивства екснардепки Ірини Фаріон.

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