Убивство Фаріон: до скоєння злочину можуть бути причетні невстановлені особи

На думку правоохоронців, власники цих номерів можуть бути причетними до злочину.

До скоєння вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон можуть бути причетними багато невстановлених осіб, які користуються абонентськими номерами. Наразі слідчі перевіряють майже 300 номерів телефонів.

Про це свідчать матеріали суду, опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"В ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 про те, що в ході проведення комплексу заходів по даному кримінальному провадженні УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи, які користуються абонентськими номерами", – йдеться у матеріалах справи.

Слідство запросило доступ до розмов 291 невідомого абонента, повідомляється у матеріалах справи. Суд надав дозвіл. Наразі аналізуються вхідні та вихідні дзвінки, SMS, GPRS, переадресація; датв та тривалість самих дзвінків; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), відомості щодо руху коштів за всіма номерами, за наявності контрактної угоди – відомості про абонента.

Слідство припускає, що власники цих номерів можуть бути причетними до злочину.

Нагадаємо, 19 липня цього року, близько 19:30 невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника.

25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Читайте також:

Ірина Федишин передала автівку батальйону загиблого чоловіка доньки Ірини Фаріон

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.