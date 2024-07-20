Убивство Фаріон та удари по енергетиці: Портников пояснив дії Кремля

Через неспроможність військовою силою захопити усю територію України та провести її “денацифікацію” чинна російська влада у Кремлі віддає накази знищувати українську енергетичну інфраструктуру та здійснювати політичні вбивства.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, у період зими 2022-2023 років росіяни не завдавали таких руйнівних ударів по енергетиці України, як це роблять тепер, тому що тоді ще сподівалися окупувати ці території.

“Вони вважали, що дуже швидко захоплять ці території своєю владою й не хотіли потім викладати зайві рублі для відновлення “своєї” енергетичної інфраструктури. Зараз в них немає ніякого розуміння, чи зможуть вони взагалі ці території контролювати, а таким чином у них немає жодного інтересу до збереження інфраструктури", - пояснює журналіст.

Невдачами російської воєнної кампанії Портников пояснює і політичне вбивство, яким, на його думку, було фізичне знищення громадської діячки та радикальної захисниці української мови Ірини Фаріон.

"Вони вважали, що просто будуть заходити й вбивати по списках, які вже розроблені у федеральній службі безпеки Російської Федерації. Тепер вони розуміють, що нікуди не зайдуть, значить потрібно знищувати людей поштучно, так би мовити. До речі, багато хто завжди запитував у Володимира Путіна, що ж таке денацифікація, - оце воно і є. Вбивство Ірини Фаріон - це один із моментів денацифікації України, фізичне знищення людей, які висловлюють альтернативні кремлівським погляди", - зазначив він.

При цьому журналіст зазначив, що росіяни, які спланували спецоперацію із ліквідації Ірини Фаріон, прорахувалися, сподіваючись, що українці через це пересваряться.

"Росіяни, які організовують плани спецоперацій по дестабілізації України, нас дуже погано знають. Ми об'єднані, попри політичні погляди від ліберальних до ультрарадикальних і ультраконсервативних, ідеєю української державності, бо ми розуміємо, що це наш спільний човен. Вони цього просто не розуміють, що ніхто не буде сваритися з приводу постаті Ірини Фаріон, а всі будуть охоплені жахом і роздратуванням з приводу її загибелі, з приводу такого підступного вбивства", - підсумував він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і через декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце. Кілера, який упродовж тривалого часу вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено.

Ірина Фаріон померла! Вбивцю шукають по всьому Львову!

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