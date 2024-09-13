Убивство Ірини Фаріон: її донька вимагатиме найвищої міри покарання

Донька колишньої нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, яку було вбито 19 липня у Львові, Софія Семчишин (Особа) вимагатиме для того, хто скоїв цей злочин, довічного позбавлення волі — найвищої міри покарання, передбаченого Кримінальним кодексом.

Про це стало відомо з прес-конференції, яку транслювали Новини.LIVE.

“Це вбивство було надзвичайно жорстоким, показовим. Він знав, що робив… Вбивця доклав максимальних зусиль, аби вбити Ірину Фаріон", - сказала вона.

Наразі затриманого за підозрою у вчиненні умисного вбивства звинувачують за ч. 1. ст. 115 ККУ, санкція якої передбачає покарання до 15 років ув’язнення. Тому адвокатка доньки убитої Наталія Романик вимагатиме перекваліфікації злочину.

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“Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на ч. 2 цієї ж статті, яка передбачає санкцію – довічне позбавлення волі… Мені стали відомі факти, які говорять, що є підстави для перекваліфікації. Як представник потерпілої сторони наполягатиму на цьому", - сказала вона.

Наталія Романик додала, що судово-психіатрична експертиза виключила можливу неосудність підозрюваного.

Нагадаємо, 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон 18-річному мешканцеві міста Дніпра В’ячеславу Зінченку. Він впродовж двох місяців перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства.

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