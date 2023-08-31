Оприлюднено кадри із нагрудної камери поліцейської, яка була напарницею підозрюваного.

Під час судового засідання, на якому обирають запобіжний захід поліцейському, який застрелив у Дніпрі чоловіка-пасажира автомобіля Jaguar, продемонстрували ще одне відео з нагрудної камери поліцейської, яка була напарницею підозрюваного.

Про це із зали суду повідомив Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

На опублікованих кадрах видно, що у поліцейської капає кров із розбитого нападником обличчя. Потім лунають три постріли.

Жінка, яка була в машині разом із убитим, починає кричати, поліцейський наказує їй лягти "на долівку".

Після цього хтось говорить про необхідність викликати швидку допомогу.

Убивство поліцейським чоловіка у Дніпрі: на суді показали ще одне відео

Раніше на судовому засіданні адвокатка, яка представляє інтереси поліцейського, заявила про необґрунтованість підозри її підзахисному. За її словами, кваліфікація злочину неправильна, а поліцейський діяв цілком законно.

Прокурор натомість просить суд обрати поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні поліцейські зупинили авто Jaguar, яке порушило правила дорожнього руху. В машині перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Між дорослими з автівки та патрульними виник конфлікт, який переріс у бійку та стрілянину.

Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на патрульних. Жінці з Jaguar готують підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу.

Читайте також: