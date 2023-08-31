Убивство поліцейським чоловіка у Дніпрі: на суді показали ще одне відео

Оприлюднено кадри із нагрудної камери поліцейської, яка була напарницею підозрюваного.
Під час судового засідання, на якому обирають запобіжний захід поліцейському, який застрелив у Дніпрі чоловіка-пасажира автомобіля Jaguar, продемонстрували ще одне відео з нагрудної камери поліцейської, яка була напарницею підозрюваного.
Про це із зали суду повідомив Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
На опублікованих кадрах видно, що у поліцейської капає кров із розбитого нападником обличчя. Потім лунають три постріли.
Жінка, яка була в машині разом із убитим, починає кричати, поліцейський наказує їй лягти "на долівку".
Після цього хтось говорить про необхідність викликати швидку допомогу.
Раніше на судовому засіданні адвокатка, яка представляє інтереси поліцейського, заявила про необґрунтованість підозри її підзахисному. За її словами, кваліфікація злочину неправильна, а поліцейський діяв цілком законно.
Прокурор натомість просить суд обрати поліцейському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні поліцейські зупинили авто Jaguar, яке порушило правила дорожнього руху. В машині перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Між дорослими з автівки та патрульними виник конфлікт, який переріс у бійку та стрілянину.
Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на патрульних. Жінці з Jaguar готують підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу.
Читайте також: