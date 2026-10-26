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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни дроном убили чоловіка із собакою й «похизувалися» відео атаки

Російські окупанти атакували дроном чоловіка, який вигулював собаку в Херсоні. Згодом волонтери знайшли тіла обох загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Росіяни вбили чоловіка та собаку в Херсоні

Росіяни вбили чоловіка та собаку в Херсоні

У Херсоні окупаційні війська РФ атакували за допомогою безпілотника місцевого жителя, який вигулював собаку. Кадри цієї чергової атаки на цивільного російські окупанти власноруч виклали в мережу, аби похизуватися вбивством українців.

Росіяни у Херсоні дроном атакували чоловіка з собакою: обоє загинули

Спершу доля чоловіка, якого росіяни цілеспрямовано переслідували й атакували дроном, була невідомою.

На жаль, згодом тіло чоловіка та його собаки знайшли волонтери.

«Окупанти не просто атакували беззахисну людину — вони записали це на відео й самі поширили в соцмережах. Цілеспрямовані удари по цивільних — це воєнний злочин, і Росія скоює його відкрито, на очах у всього світу», — написали в United24.

Згодом стало відомо, що тіла загиблих з мосту евакуювали херсонські волонтери. Це міст, що прямує до мікрорайону Корабел.

Пізніше росіяни оприлюднили відео, в якому похизувалися атаками на транспорт ритуальних послуг.

Фото: скриншот допису росіян

Фото: скриншот допису росіян

Росіяни дронами переслідують і атакують людей

Нагадаємо, у Херсоні російський безпілотник цілеспрямовано полював на цивільного беззбройного продавця овочів і фруктів, після чого влетів у нього. Як повідомляє Національна поліція України, чоловік намагався сховатися за машиною, але дістав вибухову травму, осколкові поранення та контузію.

Правоохоронці документують цей черговий воєнний злочин РФ та закликають громадян у разі виявлення дронів негайно прямувати в укриття й не знімати їх.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що цей злочин є свідомою та системною стратегією росіян, яка вимагає міжнародного засудження, всеосяжного правосуддя та посилення оборони України.

Військові РФ систематично застосовують FPV-дрони для прицільних атак на цивільних людей та цивільний транспорт у прифронтових районах — такі дії постраждалі, медики та журналісти описують як «людське сафарі».

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