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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Убив 11 людей на Київщині та Харківщині: іноземця засудили до довічного ув’язнення

У період від 2018 до 2024 роки іноземець вбив вісьмох громадян України, узбека, литовця та громадянина Грузії. Серед його жертв — чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

Голосіївський районний суд Києва засудив до довічного ув’язнення 38-річного громадянина Узбекистану, який вбив 11 людей на території Харківщини та Київщини.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Поліцейські довели, що в період від 2018 до 2024 роки він вбив вісьмох громадян України, узбека, литовця та громадянина Грузії.

Серед його жертв — чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року.

Зазначається, що здебільшого його жертвами були люди без постійного місця проживання, з якими він знайомився, вживав алкоголь, а потім вбивав. Правоохоронці виявляли тіла, але визначити обставини та причини смерті було важко.

«Одному з потерпілих пощастило вижити: нападник підійшов зі спини і вдарив його по голові камінням, після чого затягнув його до гаражів, щоб добити. Завершити злочин не вдалося, тому що з сусіднього під’їзду вийшли мешканці будинку. Зловмисник втік, залишивши пораненого. Чоловік вижив та надав поліції покази», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали злочинця на початку 2024 року після резонансного нападу на продавчиню квіткового магазину, яку виявили мертвою за місцем роботи.

Під час допиту затриманий не тільки підтвердив факт скоєння вбивства працівниці квіткового магазину, а і розповів поліцейським у подробицях про інші скоєні ним убивства.

Правоохоронці зазначили, що кожну із жертв зловмисник пам’ятав добре та сподівався, що детальні розповіді та зізнання пом’якшать вирок. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні умисних вбивств і розбійних нападів та призначив максимальне покарання — довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині чоловік вбив випадкову жінку, бо сплутав її зі своєю дружиною.

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