Убив матір і 7-річну сестру: як покарали злочинця
Судово-психіатрична експертиза визнала 16-річного підлітка осудним, тобто він усвідомлював свої дії та міг ними керувати.
Суд виніс вирок у справі про вбивство 38-річної жінки та її 7-річної доньки, яке було скоєне на початку квітня 2024 року у місті Ананьїв на Одещині. За звинуваченням у скоєнні цього злочину було затримано старшого сина убитої жінки, якому на момент вбивства було лише 16 років.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Під час досудового слідства було встановлено, що між матір’ю та підлітком, який перебував у стані алкогольного й наркотичного сп’яніння, виник конфлікт. Під час суперечки він кілька разів ударив матір кухонним ножем. Зрозумівши, що його молодша сестра перебуває у сусідній кімнаті та може розповісти про вчинене, він убив і 7-річну дівчинку.
Вилучені з місця події ножі, біоматеріали та інші речові докази слідчі направили на експертні дослідження. Експерти підтвердили причетність хлопця до злочину.
Судово-психіатрична експертиза визнала затриманого осудним, тобто таким, що усвідомлював свої дії та міг ними керувати.
Затриманого звинуватили у вбивстві двох осіб, зокрема малолітньої дитини, а також у нарузі над тілом померлої (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 297 ККУ).
Суд, дослідивши матеріали провадження, визнав обвинуваченого винним і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.
