Двічі вдарив немовля головою об стіну через плач: вбивці 6-місячного хлопчика дали довічне

Убив шестимісячного сина співмешканки через плач: Верховний Суд поставив крапку у справі

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На Кіровоградщині 32-річний чоловік отримав довічне ув’язнення за вбивство шестимісячного хлопчика — сина своєї співмешканки.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Трагедія сталася 7 вересня 2019 року в одному із сіл Кіровоградської області. Чоловік перебував удома п’яний, коли його роздратував плач шестимісячного хлопчика.

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Він схопив дитину за обличчя та двічі з силою вдарив її головою об стіну. Немовля зазнало тяжкої черепно-мозкової травми, від якої померло.

Експертиза виявила переломи кісток черепа, крововиливи та ушкодження головного мозку.

Як чоловік намагався уникнути довічного ув’язнення

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою причетність до вбивства. Однак прокурори надали докази, на підставі яких його визнали винним в умисному вбивстві малолітньої дитини.

У листопаді 2025 року суд першої інстанції призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі. Прокуратура не погодилася з таким покаранням і оскаржила вирок, вимагаючи суворішого.

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15 квітня 2026 року апеляційний суд задовольнив вимоги прокурорів та призначив чоловіку довічне ув’язнення.

Засуджений разом із захисником намагався оскаржити це рішення у Верховному Суді. Однак 7 жовтня 2026 року касаційний суд відхилив їхні скарги та залишив вирок без змін. Тому решту свого життя зловмисник проведе за ґратами.

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