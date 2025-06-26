ТСН у соціальних мережах

Україна

Укрaїнa
14k
2 хв

Убивство Фаріон: які докази знайшли в телефоні підсудного

У памʼяті пристрою було понад 200 тисяч файлів зображень.

Богдан Скаврон
Справа про вбивство Фаріон

У четвер, 26 червня, у Львові на суді у справі щодо вбивства відомої української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон було досліджено вміст телефона В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві.

Фото деяких матеріалів, які зберігав підсудний, опублікувала в соцмережі Facebook донька загиблої Софія Особа (Семчишин).

Як виявилося, у памʼяті пристрою було понад 200 тисяч файлів зображень. Серед них — фото Гітлера та карикатурні образи Ірини Фаріон з ознаками глуму з убитої.

/ © Facebook Софії Семчишин

© Facebook Софії Семчишин

/ © Facebook Софії Семчишин

© Facebook Софії Семчишин

/ © Facebook Софії Семчишин

© Facebook Софії Семчишин

Окрім того, В’ячеслав Зінченко зберігав понад 8 тисяч скриншотів із супутникових знімків вулиць Львова. Всі — навколо будинку на Масарика, де мешкала і де була вбита Ірина Фаріон, та поблизу Львівської політехніки, де вона працювала.

Також тут були фото одягу, в якому камери спостереження зафіксували підозрюваного в день убивства.

На телефоні В’ячеслава Зінченка виявили також інструкції з маскування та листування щодо придбання зброї.

Донька Ірини Фаріон повідомила, що наступне судове засідання у справі про вбивство відбудеться 21 липня.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика пострілами з пістолета в голову було вбито українську мовознавицю і громадську діячку Ірину Фаріон.

Підозрюваного у вбивстві 18-річного В’ячеслава Зінченка невдовзі затримали у Дніпрі, де він проживав. За інформацією слідства, він був учасником групи в соцмережі, яка пропагує культ насильства, а також расову, національну та релігійну нетерпимість.

