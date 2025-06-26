- Дата публікації
Убивство Фаріон: які докази знайшли в телефоні підсудного
У памʼяті пристрою було понад 200 тисяч файлів зображень.
У четвер, 26 червня, у Львові на суді у справі щодо вбивства відомої української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон було досліджено вміст телефона В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві.
Фото деяких матеріалів, які зберігав підсудний, опублікувала в соцмережі Facebook донька загиблої Софія Особа (Семчишин).
Як виявилося, у памʼяті пристрою було понад 200 тисяч файлів зображень. Серед них — фото Гітлера та карикатурні образи Ірини Фаріон з ознаками глуму з убитої.
Окрім того, В’ячеслав Зінченко зберігав понад 8 тисяч скриншотів із супутникових знімків вулиць Львова. Всі — навколо будинку на Масарика, де мешкала і де була вбита Ірина Фаріон, та поблизу Львівської політехніки, де вона працювала.
Також тут були фото одягу, в якому камери спостереження зафіксували підозрюваного в день убивства.
На телефоні В’ячеслава Зінченка виявили також інструкції з маскування та листування щодо придбання зброї.
Донька Ірини Фаріон повідомила, що наступне судове засідання у справі про вбивство відбудеться 21 липня.
Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика пострілами з пістолета в голову було вбито українську мовознавицю і громадську діячку Ірину Фаріон.
Підозрюваного у вбивстві 18-річного В’ячеслава Зінченка невдовзі затримали у Дніпрі, де він проживав. За інформацією слідства, він був учасником групи в соцмережі, яка пропагує культ насильства, а також расову, національну та релігійну нетерпимість.