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Убивство Фаріон: відео з пострілами та втечею убивці показали у суді
Камера спостереження зафіксувала реакцію свідка, який почув постріли, що лунають неподалік.
У середу, 18 червня, у Львові на суді у справі щодо вбивства відомої української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон переглянули відео з камер спостереження біля її будинку та неподалік місця злочину.
Відео із зали судових засідань опублікувала у соцмережі, зокрема, донька загиблої Софія Особа (Семчишин).
Учасникам судового процесу продемонстрували кадри, на яких чутно звуки пострілів, якими було вбито Фаріон, та втечу підозрюваного.
Камера спостереження на вулиці Масарика, де в одній з багатоповерхівок проживала Ірина Фаріон, зафіксувала, як підозрюваний у вбивстві мешканець Дніпра Вячеслав Зінченко проходить цією вулицею. Далі камера зафіксувала реакцію свідка, який почув постріли, що лунають неподалік.
Ще одне відео з камер спостереження зафіксувало втечу підозрюваного у вбивстві вулицею Варшавською неподалік місця злочину.
Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика пострілами з пістолета у голову було вбито українську мовознавицю та громадську діячку Ірини Фаріон.
Підозрюваного у вбивстві, 18-річного Вячеслава Зінченка, затримали у Дніпрі, де він проживав.
За інформацією слідства, Зінченко був учасником групи в соцмережі, яка пропагує культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію.
У грудні минулого року затриманому за підозрою у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину. За вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості тепер йому загрожує довічне ув’язнення.