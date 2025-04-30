Убивство немовляти у Рівному: з’явились моторошні подробиці події (фото)

Підозрювана у вбивстві

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У Рівному працівники карного розшуку встановили жінку, яка викинула новонароджену дівчинку на смітник.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Виявилося, що 42-річна жінка з Рівненського району приїхала до Рівного на початку квітня і зупинилася у квартирі своєї знайомої.

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За її словами, дитину вона народила 26 квітня. Судово-медичні експерти підтвердили, що немовля було живим на момент народження, але смерть настала від черепно-мозкової травми.

Наразі триває досудове розслідування за фактом умисного вбивства малолітньої дитини. Встановлюються всі обставини події. Судово-медична експертиза триває.

Нагадаємо, на Одещині жінка народила сьому дитину просто на вулиці, поклала в пакет і понесла до матері.