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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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255
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Убивство немовляти у Рівному: з’явились моторошні подробиці події (фото)

Встановлено, що смерть немовляти настала від черепно-мозкової травми.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Підозрювана у вбивстві

Підозрювана у вбивстві

У Рівному працівники карного розшуку встановили жінку, яка викинула новонароджену дівчинку на смітник.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Виявилося, що 42-річна жінка з Рівненського району приїхала до Рівного на початку квітня і зупинилася у квартирі своєї знайомої.

За її словами, дитину вона народила 26 квітня. Судово-медичні експерти підтвердили, що немовля було живим на момент народження, але смерть настала від черепно-мозкової травми.

Наразі триває досудове розслідування за фактом умисного вбивства малолітньої дитини. Встановлюються всі обставини події. Судово-медична експертиза триває.

Нагадаємо, на Одещині жінка народила сьому дитину просто на вулиці, поклала в пакет і понесла до матері.

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