Убивство Парубія: поліція встановлює особу людини в мотоциклетному шоломі

Убивство ексголови Верховної Ради Андрія Парубія / © ТСН

Поліція встановлює особу людини в мотоциклетному шоломі, яка може бути причетною до вбивства колишнього голови Верховної Ради, українського політика Андрія Парубія.

Про це повідомив начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський на екстреному брифінгу в суботу, 30 серпня.

Він не надав інформації журналістам про прикмети, зовнішність та вік ймовірного убивці, зазначивши, що особу, яка була схожою на кур’єра Glovo в мотоциклетному шоломі, розшукують.

«Попередньо [ця особа] може бути причетна до вчинення злочину», — сказав Шляховський, додавши, що ця інформація перевіряється.

Ймовірний убивця Андрія Парубія / © із соцмереж

Начальник поліції Львівщини також не став коментувати, чи діяв злочинець самостійно чи у складі організованої групи.

«Ми можемо коментувати те, що на сьогодні відомо достеменно, що ми можемо підтвердити, так чи інакше», — наголосив він.

Раніше стало відомо, що до вбивства Андрія Парубія, скоєного на вулиці академіка Єфремова у Львові в суботу, 30 серпня, може бути причетним невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo. Він підійшов ззаду до політика, який ішов вулицею, і випустив у нього декілька куль з пістолета.

На відео, яке потрапило в Мережу, видно, що ймовірний убивця був у чорному шоломі з жовтими розводами та приїхав на місце злочину на електровелосипеді. За попередньою інформацією, він приїжджав під будинок № 47 на вулиці академіка Єфремова кілька днів поспіль. Попри спеку, кілер був у куртці та шоломі.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав ключові факти про життя та політичну кар’єру Андрія Парубія.