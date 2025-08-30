Убивство Парубія у Львові: очевидиця розповіла, що побачила на місці злочину

Вулиця у Львові, на якій убили Андрія Парубія / © Суспільне

На місці вбивства колишнього спікера Верховної Ради, українського політика Андрія Парубія у Львові проводяться слідчі дії.

Про це повідомила місцева мешканка в коментарі телеканалу «Суспільне».

За словами жінки, яка мешкає неподалік місця злочину, про те, що сталося, вона дізналася з Telegram-каналів, звуку пострілів не чула.

«Прийшла, але тут вже все було перекрито. Поліція. Він [убитий політик Андрій Парубій] вже був накритий», — сказала вона.

Убитий політик Андрій Парубій / © Офіс Генерального прокурора

Очевидиця зазначила, що тіло Андрія Парубія не забирали з вулиці, оскільки поліція проводила слідчі дії.

Як повідомлялося, у суботу, 30 серпня, близько 12:00 Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo. Він підійшов ззаду до політика, який ішов вулицею, і випустив у нього 4-5 куль, після цього сховав пістолет у сумку.

Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами та приїхав на місце злочину на електровелосипеді. За попередньою інформацією, він приїздив під будинок № 47 на вулиці Єфремова. Попри спеку, кілер був у куртці та шоломі.

Ймовірний убивця Андрія Парубія / © із соцмереж

У Львові введено план-перехоплення «Сирена» через вбивство ексголови ВР Андрія Парубія. Міська влада повідомляє, що через оголошений план перехоплення у місті буде більше патрулів і блокпостів.

Російські державні медіа називають вбивство Андрія Парубія «знищенням».

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав ключові факти про життя та політичну кар’єру Андрія Парубія.