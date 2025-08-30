- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 628
- Час на прочитання
- 2 хв
Убивство Парубія у Львові: очевидиця розповіла, що побачила на місці злочину
У суботу, 30 серпня, близько 12:00 Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo.
На місці вбивства колишнього спікера Верховної Ради, українського політика Андрія Парубія у Львові проводяться слідчі дії.
Про це повідомила місцева мешканка в коментарі телеканалу «Суспільне».
За словами жінки, яка мешкає неподалік місця злочину, про те, що сталося, вона дізналася з Telegram-каналів, звуку пострілів не чула.
«Прийшла, але тут вже все було перекрито. Поліція. Він [убитий політик Андрій Парубій] вже був накритий», — сказала вона.
Очевидиця зазначила, що тіло Андрія Парубія не забирали з вулиці, оскільки поліція проводила слідчі дії.
Як повідомлялося, у суботу, 30 серпня, близько 12:00 Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo. Він підійшов ззаду до політика, який ішов вулицею, і випустив у нього 4-5 куль, після цього сховав пістолет у сумку.
Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами та приїхав на місце злочину на електровелосипеді. За попередньою інформацією, він приїздив під будинок № 47 на вулиці Єфремова. Попри спеку, кілер був у куртці та шоломі.
У Львові введено план-перехоплення «Сирена» через вбивство ексголови ВР Андрія Парубія. Міська влада повідомляє, що через оголошений план перехоплення у місті буде більше патрулів і блокпостів.
Російські державні медіа називають вбивство Андрія Парубія «знищенням».
