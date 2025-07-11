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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Убивство полковника СБУ в Києві: Ступак сказав, хто за цим стоїть

П’ять пострілів — і професійно організоване вбивство. У справі полковника СБУ з’являються ознаки спецоперації. Слідчі перевіряють усіх причетних.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Зброя

Зброя

У Києві сталося зухвале вбивство — загинув полковник Служби безпеки України. Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак переконаний: злочин скоїли не випадкові особи, а добре підготовлені професіонали.

Про це він сказав в ефірі «Еспресо».

«Хоча якість відео з місця події не найкраща, за характером злочину зрозуміло — працював фахівець. Це не аматор, як, наприклад, жінка, яка планувала вбити відомого волонтера. Тут було п’ять пострілів з пістолета з глушником. Це — почерк підготовленої людини», — заявив Ступак.

За його словами, зараз СБУ та Національна поліція виконують колосальний обсяг слідчих дій. Основне завдання — встановити, хто саме стріляв та звідки вбивця взяв зброю. Ключове — експертиза гільз і самого пістолета: чи має він українське походження, чи міг бути завезений з-за кордону.

«Треба опитати кожного, хто був поблизу місця злочину — від консьєржів до випадкових перехожих. В радіусі 100 метрів могли бути люди, які щось бачили або чули», — наголосив експерт.

Ступак також припускає, що після виконання замовлення на вбивцю чекали спільники. У СБУ розглядають версію, що діяла координована група.

«Це не одиночний виконавець. Ймовірно, після пострілів його підібрали, вивезли або допомогли зникнути», — каже він.

Правоохоронці не розголошують деталей справи, однак уже відомо, що йдеться про гучне кримінальне провадження. У справі працюють судмедексперти, слідчі, оперативники та прокурори.

Нагадаємо, у Києві вранці 10 липня розстріляли співробітника СБУ. Напад стався біля будинку загиблого в Голосіївському районі. Кілер випустив у нього п’ять куль.

За даними джерел, офіцер служив у бойовому підрозділі, який ще з початку АТО активно боровся проти російських окупантів.

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