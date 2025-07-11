Шеврон підроділу "Альфа" СБУ, в якому служив полковник Воронич / © СБУ

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Убитий пострілами кілера у Києві полковник СБУ Іван Воронич входив до складу елітного підрозділу, який відповідав за дії в «сірій зоні» та долучився до наступу Сил оборони України в Курській області РФ.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на неназваних співрозмовників в українській спецслужбі.

«За словами колег, у роки після вторгнення Росії полковник Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в „сірій зоні“ між лініями фронту. Його підрозділ відіграв ключову роль у несподіваному нападі України на Курську область Росії минулого літа, в результаті якого українські війська окупували частину російської території на вісім місяців», — пише видання.

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З посиланням на колишнього колегу Воронича NYT зазначило, що Службу в СБУ він почав у середині 1990-х років і певний час командував підрозділом спеціальних операцій, відомим як «П’яте управління».

«Цей підрозділ, який отримував технічну підтримку від ЦРУ, був відповідальний за вбивство високопоставленого командира російських сепаратистів на ім’я Арсен Павлов, відомого під псевдонімом Моторола», — пише видання.

Колишній голова СБУ Іван Баканов, який був особисто знайомий з убитим полковником, заявив, що той брав дуже активну участь у протидії російській агресії з 2014 року.

«Це може бути публічна страта, здійснена росіянами, а це вже зовсім інша історія, яка вимагатиме від СБУ комплексу негайних заходів», цитує слова Баканова NYT.

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Нагадаємо, колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, що до вбивства полковника СБУ Івана Воронича може бути причетна Росія.