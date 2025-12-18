Убивство сина заступника мера Харкова у Відні: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Один із підозрюваних / © Національна поліція України

Сьогодні, 18 грудня, у Печерському суді в Києві обрали запобіжний захід підозрюваним у вбивстві 21-річного Данила Кузьміна у Відні, якого називають сином заступника мера Харкова.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Обом фігурантам Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Відні вбили 21-річного українця Данила Кузьміна — його називають сином заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Тіло парубка з ознаками насильницької смерті знайшли у згорілому авто.

У злочині підозрюють двох громадян України — 19-річного та 45-річного чоловіків. Вони побили юнака і затягли до машини. За словами правоохоронців, погрожуючи вбивством, зловмисники змусили надати їм доступ до електронного гаманця з криптовалютою.

Після цього зловмисники помістили потерпілого до багажника його автомобіля Mercedes-Benz і підпалили. Тіло вбитого на 80% було уражене опіками. Також під час розтину виявили ознаки травми тупим предметом на голові вбитого та навколо рота. Також була вибита частина зубів.

Після скоєння вбивства зловмисники повернулися на територію України. Поліція затримала їх в Одесі.

За даними «Еспресо», першим підозрюваним є 45-річний колишній працівник Одеської митниці ДФС Олександр Агоєв. Другим підозрюваним вважають 19-річного Богдана Ринжука — сина відомого на Буковині бізнесмена, ексдиректора чернівецького Калинівського ринку Івана Ринжука. Богдан Ринжук і вбитий Данило Кузьмін нібито товаришували і Данило ненароком похвалився, що має велику суму грошей.