Начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Убивство колишнього голови Верховної Ради, громадсько-політичного діяча Андрія Парубія, яке було скоєно в суботу, 30 серпня, у Львові, ретельно планувалося. Злочинець дуже ретельно готувався до його вчинення.

Про це повідомив начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський на екстреному брифінгу.

За його словами, органи поліції, органи Служби безпеки України та прокуратури проводять заходи, які направлені на встановлення місцезнаходження злочинця.

«Для цього розпочався аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця», — повідомив Шляховський.

Начальник поліції Львівщини відмовився надати більше інформації, щоб не зашкодити встановленню істини і всіх обставин цього злочину.

Як повідомлялося, у суботу, 30 серпня, близько 12:00 Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo. Він підійшов ззаду до політика, який ішов вулицею, і випустив у нього декілька куль, після цього сховав пістолет у сумку.

Місцеві журналісти з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляють, що убивця кілька днів поспіль приїздив під будинок № 47 на вулиці академіка Єфремова у Львові. Попри спеку, кілер був у куртці та шоломі.

У Львові було введено план-перехоплення «Сирена».

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав ключові факти про життя та політичну кар’єру Андрія Парубія.