Учасник відбору на керівника САП Синюк заявив про упередженість і погрози і готує оскарження у суді

Він повідомив, що отримував на четвертому етапі конкурсу з невідомих номерів систематично надходили дзвінки з наполегливими пропозиціями припинити участь у конкурсні на керівника САП.

Прокурор Офісу генерального прокурора України Андрій Синюк, який брав участь у заміщенні посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, має намір оскаржувати результати конкурсної комісії.

Про це він повідомив у коментарі ТСН.ua.

"Перші два етапи конкурсу проходили у повній незалежності, тому що виключався суб’єктивний фактор участі членів конкурсної комісії при оцінюванні кандидатів на знання законодавства та перевірки аналітичної діяльності. Водночас, вже на третьому етапі конкурсу, коли перевірялася доброчесність кандидатів, члени конкурсної комісії почали, в переважній більшості, з незрозумілих причин визнавати більшість кандидатів недоброчесними. Особливо така активність проявлялася з боку міжнародних членів конкурсної комісії, які або систематично ігнорували засідання комісії, або проявляли явну упередженість при їх оцінці на доброчесність і голосували проти допущення кандидатів до наступного етапу конкурсу. Саме міжнародні члени конкурсної комісії, які мають показувати всім приклад поваги до дотримання прав людини, на моє переконання нерідко їх ігнорували. У мережі Інтернет є дані щодо відвідування засідань членами конкурсної комісії, відповідно до яких із 38 засідань 22 пропустила Нона Цоцоріа, 12 пропусків у Томаса Фаєрстоуна. Якщо уважно проаналізувати біографії кандидатів, то можна побачити, що міжнародні члени конкурсної комісії повним складом брали участь лише у тих засіданнях, коли проходили співбесіди працівники НАБУ і САП", - заявив Синюк.

Прокурор зазначив, що його неприємно вразило те, що член конкурсної комісії від міжнародників Драго Кос під час перевірки на доброчесність проводив комунікацію з окремими кандидатами, які були на той час і продовжують бути працівниками НАБУ, у тому числі займають вищі керівні посади.

Також читайте НАБУ та САП передали до суду справу екссудді Чауса

"Після закінчення третього етапу конкурсу залишилося лише два кандидати, які брали участь у конкурсі на посаду керівника САП та його заступника. Це безпосередньо я і Олександр Клименко. Але вже на четвертому етапі конкурсу було зрозуміло з кого будуть "робити" майбутнього керівника САП. Це було видно з поведінки міжнародних членів конкурсної комісії, які необґрунтовано занизили мені бали за виконане практичне завдання. Я виконав всі завдання, надавши по переважній більшості з них правильну відповідь з урахуванням коректності сформованих завдань.

При цьому, зауважу, що інструкція, якою керуються члени конкурсної комісії під час оцінювання робіт кандидатів, взагалі не затверджена конкурсною комісією, а тому не могла ними використовуватися при оцінці робіт кандидатів.

Я був абсолютно переконаний у правильності своїх відповідей та розраховував на високі бали за виконаний блок практичного завдання проте вже через два дні після виконання цього завдання і розміщення на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора наданих кандидатами відповідей на фейсбук-сторінках окремих представників громадських організацій, а після цього і у ЗМІ почала з’являтись інформація про виставлені мені та Олександру Клименку бали", - повідомив він.

Синюк також додав, що ці ж самі представники громадських організацій почали розміщувати в мережі публікації нібито з прямими погрозами членам комісії на кшталт того, що у випадку якщо вони оцінять їхні роботи інакше ніж це зробили вони, то доб’ються фінансових санкцій США відносно них та членів їхніх родин.

"Для підтвердження обґрунтованості наданих мною відповідей на поставлені у практичному завданні запитання, я звернувся до вітчизняних фахівців у сфері кримінальної юстиції, які, проаналізувавши зміст завдань та інструкції, дійшли висновку, що ряд завдань сформульовані неправильно або неточно, а надані в інструкції відповідні є неповними і неоднозначними. При цьому, вони оцінили мою роботу в 25,5 балів й з урахуванням наданих мною поглиблених відповідей додатково нарахували ще 9 балів. Нассільки я зрозумів зі змісту засідань конкурсної комісії, за підготовку таких низькоякісних практичних завдань відповідальні були працівники Тренінгового центру, які, мабуть, ніколи не брали участі в реальних судових засіданнях і не можуть визначити правильність чи неправильність дій прокурора на практиці і спрогнозувати хід судового засідання залежно від великої кількості факторів впливу. Мною було направлено конкурсній комісії отриманий висновок, проте вона навіть не розглянула його. Можливо, цей висновок не розглядали через небажання міжнародних членів конкурсної комісії оцінити мою роботу. Відповідей я так і не отримав", - розповів ТСН Андрій Синюк, додавши, що його вразив той факт, що окремі члени конкурсної комісії нібито вдавалися до маніпуляцій з балами при оцінюванні робіт кандидатів.

"Положення методології та критеріїв оцінювання практичних завдань і результатів співбесіди під час проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що затверджена конкурсною комісією, передбачають у п. 4.1.1, що "оцінювання блоку практичного завдання для перевірки володіння кандидатами професійними практичними уміннями та навичками здійснюється членами конкурсної комісії, які беруть участь у засіданні комісії". Нагадую, що пункт 4.1.1 був змінений рішенням конкурсної комісії від 27.09.21 № 82, щоб забезпечити можливість здійснення оцінки робіт кандидатів лише членам конкурсної комісії, які фізично присутні під час виконання кандидатами практичного завдання. Такі зміни були обумовлені тим, що один із членів конкурсної комісії, який не приймає участі з самого початку її функціонування через наявні в законі обмеження, не зірвав конкурс шляхом надання власних оцінок.

Це була пропозиція міжнародних членів конкурсної комісії. Водночас ця ж вимога була й недотримана ними, адже Томас Фаєрстоун взагалі був відсутній під час виконання кандидатами практичного завдання, а Драго Кос був лише присутній половину засідання. Виходячи з наведених обставин і зважаючи на положення методології Томас Фаєрстоун і Драго Кос не мали права виставляти власні результати оцінювання. Позиція міжнародників була протилежною. Водночас, завдячуючи окремим членам конкурсної комісії, результати оцінювання Томаса Фаєрстоуна не були враховані при підрахунку загальних результатів четвертого етапу при всьому супротиву, який намагалися чинити міжнародні члени конкурсної комісії", - заявив прокурор Офісу генерального прокурора.

Він повідомив, що отримував на четвертому етапі конкурсу з невідомих номерів систематично надходили дзвінки з наполегливими пропозиціями припинити участь у конкурсні на керівника САП, висловлювалися погрози щодо дискредитації його як особистості та його професійної діяльності.

"За мною почали стежити невідомі мені особи, які пересувалися на номерах під прикриттям. Робилось це відкрито та цинічно для створення тиску на мене. Зокрема по вихідних у дворі мого будинку в автомобілях з неіснуючими в реєстрах номерними знаками цілодобово "жили" невідомі особи які активізовувались щоразу коли я або дружина з дітьми виходили з під’їзду. Такі обставини викликали в мене значний стресовий стан, який негативно позначався на моїй загальній життєдіяльності. Хто цим займався мені не відомо. Лише можу здогадуватися, що це були працівники зацікавленого правоохоронного органу. Про відповідні факти я нікуди не заявляв, оскільки розумів, що під час конкурсу це буде використано лише проти мене та й не звик жалітись. Але всьому є якась межа і це потрібно припинити. Кожен конкурс повинен проходити прозоро й незалежно, тим більше до таких важливих для держави правових інституцій", - сказав прокурор Синюк.

"Щодо результатів конкурсу, хочу зазначити, що при всій моїй повазі до Олександра Клименка, який дійсно був гідним суперником на посаду керівника САП та добре себе проявив, я не вважаю, що об’єктивно і конкуренто програв конкурс. Я маю належній рівень теоретичних знань і практичних навичок, які гідно зміг представити на четвертому та п’ятому етапах конкурсу, але через незрозуміле ставлення окремих членів конкурсної комісії до моєї особистості як працівника Офісу Генерального прокурора, я не зміг стати переможцем конкурсу. Мою підготовку та професійну компетентність могли всі побачити під час 5-го етапу конкурсу, на що, власне, і звернули увагу окремі члени конкурсної комісії на минулому засіданні, за виключенням міжнародників, які необ’єктивно ставилися до мене та висловлювали прихильність до іншого кандидата. Якщо передивитися минуле відео засідання конкурсної комісії, то можна побачити, як міжнародники відмовлялися розглядати мою заяву про вихід із конкурсу на начальника 5-го відділу САП чи як вони відмовилися від прохання інших членів конкурсної комісії продовжити час проведення співбесіди з одним з кандидатів, щоб перевірити його професійну компетентність. Ми маємо зробити все, щоб конкурс був незалежним і відкритим. В іншому конкурсі я приймати участь не бажаю. У мене є всі підстави для оскарження результатів конкурсу до суду й я впевнений, що зможу довести цей процес до кінця", - констатував він.