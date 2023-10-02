Учасники "СВО" та московські попи "промивають мізки" школярам на окупованих територіях – Андрющенко

Цинізм і брехливість окупантів просто не знають меж.
У ЗОШ №3 в місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області росіяни влаштували "тематичний захід" для школярів. Про протидію ідеології тероризму дітям розповідав "СВО-шник", а про духовно-моральні цінності – московський піп.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Ось вона – педагогіка окупанта: дітям замість виховання та навчання продовжують промивати мізки", – резюмував Андрющенко.
Раніше йшлося про те, що на Луганщині ворог готується мобілізувати 17-річних молодиків. Росіяни хочуть кинути їх на фронт одразу після досягнення повноліття
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