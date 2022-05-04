Учасники ЗНО 2022 повинні зареєструватися та обов'язково підтвердити свою участь: як це зробити

Учасники ЗНО 2022 повинні зареєструватися та обов'язково підтвердити свою участь: як це зробити

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти для участі в національному мультипредметному тесті ЗНО зареєструвались понад 402 тисячі учасників. Щоб стати учасником проходження ЗНО потрібно не лише зареєструватися, але й підтвердити намір складати тест. Як це зробити, скільки часу буде виділено на проходження тесту - в матеріалі ТСН.ua

Підтвердження реєстрації для участі у ЗНО обов'язкове

З 1 лютого до 19 квітня охочі брати участь у мультимедійному тесті 2022 заповнювали реєстраційні форми тобто реєструвалися, для участі в ЗНО. Але особи, які створили реєстраційні картки, автоматично не стають учасниками тесту.

Для участі в тестуванні потрібно обов’язково підтвердити своє бажання проходити тест на інформаційних сторінках учасників. Відповідна опція буде доступна у травні, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Майбутні учасники ЗНО мають повідомити організаторів про те, у якому регіоні вони перебуватимуть у липні.

Як підтвердити участь у проходженні мультимедійного тесту

Частина учасників вже отримали сертифікат учасника ЗНО і мають доступ до своєї інформаційної сторінки. Багато учасників отримали інформацію про логін і PIN-код для доступу від керівників закладів освіти, де вони навчаються.

Інші ж зареєстровані особи найближчим часом отримають на вказаний під час реєстрації номер мобільного телефону SMS із даними для входу на інформаційну сторінку.

Учасники, які не отримають цих відомостей, з 12 до 19 травня за номером спеціальної гарячої лінії яка працюватиме в ці дні, зможуть дізнатися номер і PIN-код для доступу до інформаційної сторінки.

Якщо вступники упродовж періоду реєстрації, тобто з 1 лютого по 19 квітня не зареєструвалися, тобто не сформували реєстраційну картку,то вони зможуть зареєструватися в червні, під час додаткового формування реєстраційних карток. Такі вступники будуть брати участь у додатковій сесії тестування.

Час на проходження мультимедійного тесту збільшили не третину

28 квітня Центр оцінювання якості освіти опублікував демонстраційний варіант тесту, на якому можна потренуватися онлайн. Окрім завдань тест містить і правильні відповіді. Під час виконання завдань з математики можна користуватися довідковими матеріалами. Для тих, у кого проблеми з інтернетом, передбачене завантаження демонстраційного тесту у форматі pdf.

Завдяки демонстраційному варіанту тесту абітурієнти змогли ознайомитися з форматом тестування та перевірити себе. Не усі вступники встигають за 90 хвилин (час відведений на виконання тесту) завершити тест. Аналіз статистики підтвердив, що учасникам тестування потрібно більше часу. Час на виконання тесту збільшили до 120 хвилин. Для виконання демонстраційного тесту онлайн також збільшений час.

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