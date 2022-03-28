Учасників тероборони прирівняли до військовослужбовців:що це означає

Добровольці територіальної оборони захищають Україну нарівні з мобілізованими військовослужбовцями. Чоловіки та жінки не лише забезпечують порядок в містах населених пунктах, а й жертвуючи власним життям, беруть участь у безпосередніх боях з окупантами. З огляду на це прийнято рішення визнати учасників тероборони учасниками бойових дій.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7151 про уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України. Документ вносить зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Згідно з цим закону учасники тероборони прирівнюються до ветеранів війни.

Згідно з цим закону:

добровольці тероборони ЗСУ можуть визнаватися учасниками бойових дій;

учасники тероборони зможуть визнаватися особами з інвалідністю внаслідок війни;

сім'ї загиблих або померлих добровольців тероборони отримують соцзахист нової категорії осіб – сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

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Які пільги відтепер отримуватимуть українці, які увійшли до тероборони?

Пенсія добровольців ТрО відтепер дорівнюватиме пенсійному забезпеченню військовослужбовців. Зокрема мова йде про пенсійне забезпечення як у військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, та осіб з інвалідністю у результаті війни.

Учасники тероборони можуть достроково піти на пенсію за віком (чоловіки – у 55 років, жінки – у 50 років). Страховий стаж чоловіків при цьому поивнен бути не менше 25 років, жінок – не менше 20 років.

У випадку загибелі тероборонівця, його сім'я отримуватиме підвищену пенсію у розмірі, передбаченому для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Розмір пенсій для учасників бойових дій залежить від їхнього страхового (трудового) стажу, а також доходу (заробітної плати). При цьому до пенсій учасників бойових дій встановлюється надбавка у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто від мінімальної пенсії). Ці надбавки входять до складу загальної суми пенсій, які отримують учасники бойових дій.

Мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій становить 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цей мінімум підвищуватиметься цього року, це позначиться і на пенсійних виплатах. з 1 січня 2022 року мінімальна пенсія для учасників бойових дій складала 4 061,4, з 1 липня 2022 року мінімальні пенсії учасників бойових дій зростуть до 4 256,7 грн, а з 1 грудня – до 4 395,3 грн. Якщо розмір пенсії буде меншим за ці показники, учасникам бойових дій встановлять доплати до необхідного рівня.

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