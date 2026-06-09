Тестування

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Під час основної сесії НМТ-2026 у соцмережах активно обговорюють незвичне завдання з української мови, у якому фігурувало маловідоме слово «нецке». Саме воно викликало плутанину серед учасників тестування та репетиторів.

Про це також йшлося у блозі @olllessia на TikTok.

За словами користувачів мережі та викладачів, абітурієнтам потрібно було визначити, у якому словосполученні неправильно узгоджено прикметник з іменником. Серед варіантів були:

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кольорова гуаш;

водостійка туш;

дерев’яне нецке;

майстерне оригамі;

стильне графіті.

Викладачка української мови, яка опублікувала розбір завдання у TikTok, зазначила, що більшість школярів навряд чи раніше чули слово «нецке».

«Я впевнена, що 90% учасників навіть не знали такого слова», — зауважила педагогиня.

Вона пояснила, що нецке — це традиційна японська мініатюрна різьблена фігурка з дерева, кістки, металу або каменю.

Нецке

Чому виникла суперечка

Складність викликало те, що різні словники по-різному визначають рід цього слова. Частина джерел вказує, що «нецке» — іменник середнього роду, а деякі мовознавчі видання подають його як чоловічий рід.

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У «Словнику української мови» слово «нецке» зазначене як невідмінюваний іменник середнього роду. Там його описують як витвір японського мистецтва XVII–XIX століть або декоративний брелок для кімоно.

Репетитори припускають, що автори тесту могли орієнтуватися на інше трактування, через що й виникла плутанина навколо правильної відповіді.

Водночас викладачі наголошують, що інформація про завдання з НМТ, яка поширюється у мережі, не завжди є точною, оскільки офіційних публікацій тестів під час сесії немає.

Нагадаємо, випускники на Одещині складали НМТ майже 13 годин. Це сталося через довгі повітряні тривоги. Школярам декілька разів пропонували перенести іспит на інший день, але вони разом із батьками захотіли закінчити завдання.

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ТСН зібрав шокувальні дописи та скарги рідних із соцмереж.

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