Учень 8 класу імітує статеві акти на уроках і вважає себе "босом": шокувальна історія на Кіровоградщині

На Кіровоградщині оштрафували матір школяра / © Pexels

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У Кіровоградській області суд визнав винною матір неповнолітнього учня, який погрожував ножем двом школяркам у гімназії. Суд встановив, що жінка «неналежно виконувала батьківські обов’язки, що призвело до вчинення правопорушення її сином».

Про це йдеться у постанові Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Інцидент стався 28 березня 2025 року в гімназії №6 міста Олександрія. Учень 8-го класу погрожував двом ученицям 6-го класу предметом, «схожим на ніж». Дівчата розповіли, що хлопець дістав цей предмет з кишені після того, як вони пройшли повз нього.

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На судовому засіданні мати хлопчика свою провину не визнала, стверджуючи, що конфлікт виник через знайдений у її сина ніж, який він нібито взяв для самооборони, а погрози ножем ніхто не бачив. Однак суддя, дослідивши докази, включно з протоколом про адміністративне правопорушення, рапортом поліції, письмовими поясненнями потерпілих і свідків, дійшов висновку про наявність у діях матері складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей).

Важливим фактором віл час ухвалення рішення стала психолого-педагогічна характеристика учня. Згідно з цим документом, хлопчик проживає в повній сім’ї, але не має дружніх стосунків з однокласниками, які його бояться та уникають через вживання нецензурної лексики, залякування, погрози ножем і навіть обіцянки сексуального насильства. Характеристика також вказує на його зацікавленість у кримінальному світі, порушення моральних норм, схильність до крадіжок і значну кількість пропусків занять. Діагностика виявила у нього високий ступінь девіантної поведінки та зацікавленість у вживанні алкоголю і наркотиків. Попри співпрацю батьків зі школою, позитивних змін у поведінці дитини не відбулося.

«У майбутньому мріє потрапити за ґрати, називає себе „бос, главарь, смотрящий“. Не дотримується моральних норм, етики, на уроках і перервах пропонує показати свої статеві органи всім навколо, імітує рухи статевого акту перед дітьми та працівниками школи», — йдеться у постанові.

Як результат, суд постановив визнати матір винною та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень. Також з жінки стягнуто судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок.

Постанова суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень