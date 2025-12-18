ТСН у соціальних мережах

543
1 хв

Учень підірвав гранату у школі Києва: що відомо

Поліцейські з’ясовують, де учень взяв гранату та як він проніс її до навчального закладу.

Учень приніс гранату до школи

Учень приніс гранату до школи

У Києві в приміщенні навчального закладу учень підірвав страйкбольну гранату. Вибух стався у школі №115 під сходами до підвалу. Потерпілих внаслідок цієї події не має.

Про це повідомляє поліція Києва.

На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Соломʼянського управління поліції.

«Встановлено, що гранату кинув старшокласник, який зробив це заради розваги та з метою створення відеоконтенту. З ним і його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

Школяреві 15 років. Поліцейські кажуть, що з’ясовують, де юнак дістав гранату, як приніс до школи та для чого саме підірвав.

«Зараз хлопець разом зі своїми батьками надає пояснення в управлінні поліції. З’ясовуємо всі деталі», — кажуть у поліції.

Раніше в багатоповерхівці Дніпра чоловік підірвав гранату.

«Встановлено, що 9 грудня близько 4:40 чоловік кинув гранату на 9 поверсі багатоповерхового будинку на ж/м Покровський. Внаслідок вибуху були пошкоджені стіни та двері. Люди, на щастя, не постраждали», — йдеться у повідомленні.

